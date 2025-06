Neu: Photovoltaik-Optimierer von Adamczewski

Der neue Photovoltaik-Optimierer überwacht die Einspeiseleistung der Photovoltaik-Anlage. Sobald diese einen voreingestellten Wert überschreitet, schaltet er Verbraucher wie Wärmepumpen, Heizstäbe oder Klimaanlagen zu. Er soll sich gut in bestehende Photovoltaik-Anlagen integrieren lassen.

Der neue Photovoltaik-Optimierer AD-PVO 6100 GT von Adamczewski Elektronische Messtechnik soll überschüssige Solarenergie direkt vor Ort nutzbar machen, indem er sie den elektrischen Verbrauchern wie etwa den Heiz- und Kühlanlagen automatisch zuteilt und so den Anteil des Eigenverbrauchs erhöht. Dank einfacher Installation und vielseitiger Anschluss- und Kommunikationsmöglichkeiten – darunter RS485, Ethernet und WLAN – lässt sich der Optimierer laut Hersteller einfach in bestehende Photovoltaik-Systeme integrieren. Über eine intuitiv bedienbare Weboberfläche kann man Einspeisegrenzen individuell konfigurieren und bis zu drei Lastrelais und weitere Ausgänge gezielt ansteuern. So sollen Stromkosten niedrig bleiben und das Netz wird entlastet.

Die Installation durch einen erfahrenen Elektrofachmann erfolgt direkt per Hutschienenmontage am Hauptanschluss des Gebäudes. Dort überwacht der Optimierer die aktuelle Einspeiseleistung. Sobald diese einen voreingestellten Wert überschreitet, greift das System ein. „Mithilfe der Bedienelemente und des Displays am Optimierer kann der Installateur direkt überprüfen, wie sich die Werte entwickeln. Für die Parametrierung bei der Inbetriebnahme erhält dieser Zugriff auf die dazugehörige Weboberfläche, ohne sich ins Heimnetz einwählen zu müssen (Access Point Funktion)“, sagt Moritz Alt, Geschäftsführer der Adamczewski Elektronische Messtechnik GmbH. Über die Weboberfläche lassen sich unterschiedlichste Parametrierungen und Anwendungsmöglichkeiten individuell festlegen.

Photovoltaik-Optimierer aktiviert Heiz- und Kühlanlagen automatisch

Um die bestmögliche Effizienz zu erreichen, lässt sich der AD-PVO 6100 GT aber auf Wunsch auch bequem ins Heimnetz einbinden. So können auch Anwender:innen nach der Installation Einstellungen anpassen oder erweitern, um die überschüssige Energie optimal auszuschöpfen. Mithilfe von Sperrkontakten kann man eine Priorisierung der elektrischen Verbraucher festlegen, die von der Überschussenergie profitieren sollen. „Elektrische Verbraucher – etwa Wärmepumpen, Heizstäbe oder Klimaanlagen – werden automatisch aktiviert und entweder in Schaltstufen oder stufenlos entsprechend der verfügbaren Überschussleistung geregelt“, so Alt.

Dank der großen Anzahl an Anschlussmöglichkeiten ist der kleine Photovoltaik-Optimierer darauf ausgelegt, mit modernen Energiemanagementsystemen zu arbeiten. Das Gerät verfügt unter anderem über RS485, Ethernet, WLAN und USB-Anschlüsse. Letztere ermöglichen zudem Datalogging, wenn man beispielsweise der Verbrauch des Überschusses über einen bestimmten Zeitraum erfassen will. Parameter, Messwerte und Ganglinien sind über die Weboberfläche für den Anwender zugänglich.

Quelle: Adamczewski | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH