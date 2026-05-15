Intersolar Europe 2026: Valentin Software zeigt neue Funktionen von PV*Sol premium und GeoT*Sol

Anlässlich der Intersolar finden am Messestand von Valentin Software Live-Planungen mit der Photovoltaik-Planungssoftware PV*Sol premium statt. Das Expertenteam steht an allen Messetagen für praxisnahe Beratung bereit.

Auch 2026 stellt Valentin Software seine Planungssoftware für Photovoltaik-, Solarthermie- und Wärmepumpenanlagen auf der Intersolar Europe in München vor. Vom 23. bis 25. Juni können sich Fachbesucher und Fachbesucherinnen über die neuen Funktionen von PV*Sol premium und GeoT*Sol informieren.

Mit PV*Sol premium lassen sich Photovoltaik-Anlagen laut Anbieter jetzt noch schneller und präziser planen. Eine neue, exklusive Schnittstelle zum Datenanbieter Rexplorer ermöglicht den Import von 3D-Modellen nahezu aller Gebäude in Deutschland per Mausklick. Besucher der Messe Intersolar können die neue Funktion live am Stand von Valentin Software erleben.

Auch die Wärmepumpen-Software GeoT*Sol hat das Unternehmen weiterentwickelt. Mit Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Tschechisch stehen inzwischen fünf Programmsprachen zur Verfügung. Zudem sorgen eine modernisierte Oberfläche, frische Diagrammfarben und neue Systemgrafiken für mehr Übersicht bei der Planung der Wärmepumpenanlagen.

Am Messestand finden auch regelmäßig Live-Planungen mit PV*Sol premium statt und das Expertenteam von Valentin Software steht an allen Messetagen für praxisnahe Beratung bereit. Mit dabei sind in diesem Jahr die internationalen Vertriebspartner Kielgo (Polen) und Solsta SAS (Chile, Costa Rica, Ecuador, Kolumbien, Mexiko, Peru).

Valentin Software ist auf der Messe Intersolar, die Im Messeverbund The smarter E stattfindet, mit dem Stand A4.331 vertreten.

Quelle: Valentin Software | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH