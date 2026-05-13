Intersolar 2026: Gemeinsamer Messeauftritt von Beegy und Kostal zum bidirektionalen Laden

Ein gemeinsamer Messeauftritt von Beegy und Kostal anlässlich der Intersolar rückt das bidirektionale Laden in den Fokus. Kostal stellt das Konzept einer bidirektionalen Wallbox vor. Beegy will diese Wallbox in sein Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) einbinden.

Auf der Intersolar Europe 2026, Teil der Leitmessen-Allianz The smarter E Europe, präsentiert sich der Softwareanbieter Beegy gemeinsam mit dem langjährigen Partner, dem Photovoltaik-Wechselrichterspezialisten Kostal Solar Electric auf dessen Messestand. Inhaltlicher Schwerpunkt des gemeinsamen Auftritts ist das sich ergänzende Portfolio, das die Partner in der Zukunft um das Produkt „Bidirektionales Laden“ und zugehörigen Services ergänzen wollen.

Mit dem Durchbruch der Elektromobilität rückt das bidirektionale Laden in den Mittelpunkt des Heim-Energiemanagements. Kostal zeigt auf der Intersolar eine Vision einer AC-BiDi-Wallbox. Beegy arbeitet parallel daran, sein Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) so auszulegen, dass dieses die Wallbox und weitere BiDi-fähige Komponenten im Haus einbinden kann. Gemeinsam nehmen die Partner dabei die grundlegenden Anwendungsfälle in den Blick: Vehicle-to-Home-Szenarien zur Erhöhung des Eigenverbrauchs, das Zusammenspiel mit stationären Batteriespeichern sowie die Einbindung in netzdienliche Steuerungsvorgaben nach §14a EnWG. Ziel ist ein System, das für Endkundinnen und Endkunden einfach handhabbar bleibt und zugleich die regulatorischen wie netztechnischen Anforderungen erfüllt.

Markteinführung für bidirektionales Laden ab 2027

Die sich in Entwicklung befindenden Hardware- und Softwarelösungen will man ab 2027 schrittweise in den Markt einführen. Der Messeauftritt in München dient daher auch dazu, frühzeitig mit Stadtwerken, Installationsbetrieben und Handelspartnern in den fachlichen Dialog zu treten, Anforderungen zu schärfen und gemeinsame Use Cases vorzubereiten. „Die Zukunft des Heim-Energiemanagements entscheidet sich an der Schnittstelle zwischen Hardware, Software und offenen Standards. Mit Kostal haben wir einen Partner, mit dem wir diese Integration seit über zehn Jahren erfolgreich vorantreiben. Bidirektionales Laden ist für uns beide der logische nächste Schritt“, so Michael Große, Head of Service- & Productmanagement bei Beegy.

Bei ihren Entwicklungen setzen beide Unternehmen konsequent auf offene Standards. Eine zentrale Rolle spielt dabei EEBUS als etabliertes Protokoll für die herstellerübergreifende Kommunikation zwischen Erzeugern, Speichern, Verbrauchern und dem HEMS, insbesondere zur Annahme von Steuerungslogiken vom CLS zum HEMS oder direkt zu den Geräten.

Über zehn Jahre Zusammenarbeit

Die Partnerschaft zwischen Kostal und Beegy reicht mehr als ein Jahrzehnt zurück. Bereits seit der Gründung von Beegy im Jahr 2014 gehören Kostal-Photovoltaik-Wechselrichter zu den Komponenten im Beegy-Ökosystem. Die Plenticore-Baureihe sowie der Kostal Smart Energy Meter sind dabei fester Bestandteil der offiziellen Beegy-Whitelist und vielfach in den installierten Beegy-Systemen im Einsatz. Der gemeinsame Messeauftritt in München ist laut Beegy das sichtbare Zeichen dieser Partnerschaft.

Beegy ist auf der Messe Intersolar Europe 2026 vom 23. bis 25. Juni 2026 in München in Halle B3, auf dem Stand B3.130 der Kostal Solar Electric GmbH vertreten.

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Quelle: Beegy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH