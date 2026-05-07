Kostal: Plenticore G2 und G3 mit HEMS Heartbeat AI kompatibel

PV-Anlagen mit Kostal-Wechselrichtern lassen sich nun auch mit dem Energiemanagement-System Heartbeat AI steuern. Das gilt auch für den neuen Hochvoltspeicher Helivor.

Die Wechselrichter Plenticore G2 und G3 von Kostal sind kompatibel mit dem Heimenergiemanagementsystem (HEMS) Heratbeat AI von 1Komma5Grad. Wie Kostal außerdem mitteilte, gilt die Kompatibilität auch für den Hochvolt-Speicher Helivor. Damit ließen sich bestehende Photovoltaik-Anlagen, die die Wechselrichter nutzen, um neue Funktionen erweitern.

Kostal hat dazu entsprechende Schnittstellen geschaffen. Diese sind Voraussetzung für die Einbindung in ein externes Energiemanagementsystem. Dabei spielt die Cybersicherheit eine zentrale Rolle. Gegenüber den Solarthemen hatte das Unternehmen erklärt, dass bei offenen Schnittstellen die Verantwortung für die Sicherheit beim Anbieter des Energiemanagements-Systems liegt.

Für Kostal-Anlagenbetreiber bedeute die Kompatibilität vor allem: mehr Möglichkeiten zu haben, den selbst erzeugten Solarstrom intelligent zu nutzen und Energiekosten aktiv zu optimieren. Durch die Anbindung an Heartbeat AI werde die Solaranlage automatisch auf Strompreise, Verbrauch und verfügbare Energie abgestimmt. So ließen sich dynamische Stromtarife nutzen, um Strom dann zu speichern oder zu verbrauchen, wenn er besonders günstig ist.

Das Energiesystem analysiere dabei kontinuierlich den Energiebedarf des Haushalts und steuert Erzeugung, Speicher und Verbraucher im Hintergrund.

Besonders interessant sei die Lösung für bestehende PV-Anlagen. Viele Systeme lassen sich durch die Kompatibilität mit Heartbeat AI gezielt modernisieren und auf zukünftige Anforderungen vorbereiten. Zusätzliche Funktionen würden per Software freigeschaltet und über die integrierte AutoUpdate-Funktion des Kostal Wechselrichters bereitgestellt.

Neben Photovoltaik und Speicher lassen sich durch ein Energiemanagementsystem auch weitere Energieverbraucher in das intelligente Energiesystem integrieren – beispielsweise Wärmepumpen.

Quelle: Kostal Solar Electric GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH