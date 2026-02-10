Energiemanagement-Schnittstellen: Wer bietet die höchste Sicherheit?

Foto: NewSaetiew / stock.adobe.com Die Sicherheit von Wechselrichtern vor Hackerangriffen ist eine Voraussetzung, um Photovoltaik-Anlagen zuverlässig zu betreiben.

Energiemanagementsysteme müssen viele Komponenten für die Erzeugung, Speicherung und den Verbrauch von Strom integrieren können. Dafür brauchen PV-Wechselrichter, Batteriespeicher oder Wallboxen offene und sichere Schnittstellen. Während Wechselrichterhersteller wie Kaco und Goodwe dabei auf OpenSource setzen, bevorzugen SMA und Kostal eigene Lösungen.