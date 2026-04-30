Everhome-Stromzähler für Balkonkraftwerke von Ecoflow

Balkonkraftwerke von Ecoflow kann man künftig mit dem EcoTracker IR von Everhome verbinden. Dieser Tracker ist ein Stromzähler, der über eine App den Stromverbrauch anzeigen kann.

Ecoflow, Anbieter von Balkonkraftwerken, kooperiert mit dem Smart-Home-Energiemanagement-Anbieter Everhome. Nutzer:innen können nun ihre Balkon-PV-Anlage, Balkonspeicher und Smart-Meter mit dem Heimenergiesystem verbinden, das auf Eigenverbrauchsoptimierung und niedrigere Stromkosten ausgelegt ist. Konkret kann man den EcoTracker IR von Everhome mit der Ecoflow-Stream-Serie nutzen. Das soll eine Echtzeit-Abstimmung zwischen Haushaltsstromverbrauch, Solarstromerzeugung vom Balkon und dem Batteriespeicher ermöglichen.

Die Stream-Serie kombiniert Plug-in-Solarbatterien mit einem Mikro-Wechselrichter, Smart Plugs, und Solarmodulen zu einem Ökosystem. Das Steck-Lesegerät EcoTracker für digitale Stromzähler ermöglicht Haushalten dann den Zugriff auf Echtzeitdaten zu Verbrauch und Energieflüssen. Auf Basis dieser Live-Meterdaten können kompatible Ecoflow-Stream-Geräte je nach tatsächlichem Energieprofil des Haushalts laden und entladen und so dazu beitragen, den Eigenverbrauch von überschüssigem Solarstrom zu maximieren, anstatt ihn ins Netz einzuspeisen. Die Integration basiert auf einer direkten Geräte-zu-Geräte-Verbindung anstelle einer cloudbasierten Anbindung und soll so eine schnellere und zuverlässigere Kommunikation ermöglichen.

„Mit Stream war es stets unser Ziel, Balkon-PV von einer einfachen Plug-in-Solarlösung zu einem intelligenten Heimenergiesystem weiterzuentwickeln”, sagt Arne Herkelmann, Product Manager Europe bei Ecoflow. Die Integration mit dem Everhome EcoTracker sorge für mehr Transparenz, ein intelligenteres Lade- und Entladeverhalten und eine deutlich einfachere Möglichkeit, den Eigenverbrauch zu steigern, ganz ohne Bohren, komplizierte Verkabelung oder einen vom Elektriker installierten Smart Meter. Das sei besonders relevant für Haushalte, die eine einfache und skalierbare Energielösung suchen, die sich nahtlos in den Alltag einfügt, ohne die Komplexität klassischer Heim-Energiemanagementsysteme (HEMS).

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Quelle: Ecoflow | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH