Die Photovoltaik-Heizstäbe von My-PV sind nun auch mit dem Heim-Energiemanagementsystem Clever-PV kompatibel.

My-PV, österreichischer Hersteller von Photovoltaik-Heizstäben, hat mitgeteilt, dass seine Produkte nun von dem cloudbasierten Home Energy Management System (HEMS) von Clever-PV ansteuerbar sind. Durch die Kompatibilität kann man PV-Überschüsse direkt in Wärme umwandeln und zur Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung der Heizung nutzen.

Clever-PV ist ein Heim-Energiemanagementsystem, das sich auf die intelligente Nutzung von Photovoltaik-Überschüssen spezialisiert hat. Die Software verbindet verschiedene Energieverbraucher im Haushalt wie Heizstäbe, Wärmepumpen oder Wallboxen. Sie steuert diese dynamisch auf Basis des verfügbaren Solarstroms. Auch eine Einbindung von dynamischen Stromtarifen ist möglich. Ziel ist es, möglichst viel selbst erzeugten Strom im eigenen Haushalt zu nutzen und Energiekosten zu reduzieren.

Laut My-PV kann das HEMS Clever-PV die Photovoltaik-Heizstäbe AC-Thor, AC-Thor 9s und AC Elwa 2 ansteuern. Das Energiemanagementsystem erfasst dabei kontinuierlich die aktuelle Energieproduktion der Photovoltaik-Anlage sowie den Stromverbrauch im Haushalt. Auf Basis dieser Daten erkennt Clever-PV, wann überschüssiger Solarstrom verfügbar ist, und überträgt entsprechende Steuerbefehle an die My-PV-Wärmeerzeuger. Diese wandeln den PV-Überschuss unmittelbar in Wärme um und speichern die Energie im Warmwasserspeicher. Voraussetzung dafür ist eine Messung des Energieflusses im Haushalt, damit das HEMS den aktuellen Überschuss zuverlässig bestimmen kann. In der Regel ist bei Photovoltaik-Anlagen mit Batteriespeichersystem eine solche Messung bereits integriert, so dass Nutzer:innen keine zusätzliche Hardware kaufen müssen.

Quelle: My-PV | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH