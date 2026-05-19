SMA Solar auf der Smarter E Europe 2026: Neue Hybridwechselrichter und Großanlagenlösungen

SMA Solar Technology präsentiert vom 23. bis 25. Juni 2026 auf der Smarter E Europe in München ein erweitertes Portfolio – von einer neuen Generation dreiphasiger Hybridwechselrichter für Eigenheime bis zu netzbildenden Großanlagensystemen. Im Mittelpunkt stehen Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Cybersicherheit. Für Installateure, Planer und Projektierer gibt es mehrere Neuvorstellungen mit konkreten technischen Eckdaten.

Weltpremiere: Dreiphasige Hybridwechselrichter für Heim und Kleingewerbe

Am ersten Messetag, dem 23. Juni 2026, stellt SMA seine neue Generation dreiphasiger Hybridwechselrichter vor. Die Geräte decken Leistungsklassen von 5 bis 30 kVA ab. Der koppelbare Batteriespeicher bietet Kapazitäten von 3,2 bis 49 kWh. Optional ist eine Backup-Funktion integriert.

Die neuen Wechselrichter sind Teil der SMA Home and Small Commercial Energy Solution. Das System steuert PV-Anlage, Batteriespeicher und Wallbox gemeinsam. Neu hinzugekommen ist die Unterstützung dynamischer Stromtarife. Damit können Haushalte ihren Verbrauch an aktuelle Börsenstrompreise anpassen – ein Ansatz, der durch die in Deutschland zunehmend verfügbaren stündlichen Tarife an Relevanz gewinnt.

Gewerbe: Speicherlösung und neuer 60-kW-Wechselrichter

Für gewerbliche Anwendungen hat SMA das SMA Storage XL Package eingeführt. Das Paket umfasst einen Batterieschrank – wahlweise für Innen- oder Außenaufstellung – sowie den Batterie-Wechselrichter Sunny Tripower Storage X. SMA gibt zehn Jahre Systemgarantie an. Die Lösung soll Eigenverbrauch optimieren und Lastspitzen kappen.

Ergänzend zeigt SMA neue Backup- und Off-Grid-Boxen für netzferne Standorte oder als Absicherung bei Netzausfall. Beide Ausführungen – Indoor und Outdoor – werden mit zehn Jahren System- und Batteriekapazitätsgarantie angeboten.

Neu im Gewerbeportfolio ist zudem der Wechselrichter Sunny Tripower X 60. Das Gerät ist für Wandmontage ausgelegt und unterstützt nach Unternehmensangaben dynamisches Wirk- und Blindleistungsmanagement über das Sunny Portal powered by ennexOS.

Großanlagen: Netzbildung, Hybridkraftwerke und kritische Lasten

Im Segment Large Scale zeigt SMA die Stability Enhanced DC Coupled Hybrid Solution. Die Lösung kombiniert DC-Kopplung, netzbildende Wechselrichtertechnologie und Anlagenregelung in einem integrierten System. Netzbildende Technik gewinnt in Europa an Bedeutung, da Netzbetreiber zunehmend entsprechende Anforderungen in Ausschreibungen und Netzanschlussbedingungen verankern.

Die MVPS 9200 ist eine All-in-One-Mittelspannungsstation im 40-Fuß-Skidtainer-Format. Sie enthält zwei Wechselrichter, zwei Transformatoren und eine Mittelspannungsschaltanlage. Das redundante Design ermöglicht nach Herstellerangaben den Weiterbetrieb bei Ausfall eines Transformators.

Erstmals adressiert SMA unter dem Label Large Scale Critical Loads auch die Versorgung kritischer Großverbraucher wie Rechenzentren. Deren hochdynamische Lastprofile stellen besondere Anforderungen an Netzstabilität und Regelung. SMA setzt dabei auf Batterie- und Steuerungssysteme zur Laststabilisierung.

Smarter E Award: SMA und Altenso als Finalisten

In der Kategorie „Outstanding Projects” sind SMA und die Tochtergesellschaft SMA Altenso für den Smarter E Award 2026 nominiert. SMA Altenso wurde für eine netzunabhängige Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff in Namibia nominiert – nach Unternehmensangaben Afrikas erste vollständig solarbasierte Anlage dieser Art. SMA selbst steht auf der Finalistenliste für eine solargestützte Ladeinfrastruktur auf Gran Canaria. Die Gewinner werden am 22. Juni 2026 bekanntgegeben.

Fazit / Ausblick

Mit den Neuvorstellungen in München reagiert SMA auf mehrere parallele Markttrends: steigende Nachfrage nach Backup-Fähigkeit im Gewerbe, wachsendes Interesse an dynamischen Tarifen im Privatkundensegment und zunehmende Anforderungen an netzbildende Technik im Großanlagenbereich.

Quelle: SMA Solar Technology AG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH