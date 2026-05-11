Neuer notstromfähiger Hybrid-Wechselrichter von Solarwatt

Für größere Photovoltaik-Anlagen bis 60 kW Leistung hat Solarwatt einen notstromfähigen Hybrid-Wechselrichter herausgebracht. In Verbindung mit einem Stromspeicher kann ein Haushalt damit auch eine Wärmepumpe bei einem Netzausfall weiterbetreiben.

Der Dresdner Photovoltaik-Anbieter Solarwatt hat sein Portfolio um einen Hybrid-Wechselrichter für größere Solaranlagen erweitert. Der Inverter vision max deckt den Bereich von 15 bis 30 kW Nennleistung ab. Zudem kann der Photovoltaik-Wechselrichter mehrere Solarwatt-Batteriespeicher bedienen. Damit deckt das Unternehmen mit der eigenen Inverter-vision-Serie die komplette Wechselrichter-Palette von 3 kW einphasig bis 30 kW dreiphasig ab.

Notstromfähig in Kombination mit Solarwatt-Heimspeicher

Alle Solarwatt-Wechselrichter bieten in Kombination mit dem markeneigenen Heim-Batteriespeicher Netzersatzstrom für das Haus an. Diese Notstrom-Funktion erlaubt es, bei einem netzausfall den Photovoltaik-Speicher weiter mit Solarstrom nachzuladen.

Wie bei allen Solarwatt-Wechselrichtern ist auch mit dem Solarwatt Inverter vision max ein Overpowering der PV-Anlage von bis zu 200 Prozent möglich. Das bedeutet, dass das Gerät eine maximale PV-Eingangsleistung bis zum Doppelten der AC-Ausgangsleistung aufnehmen kann, also bis zu 60 kW.

Der Hybrid-Wechselrichter hat eine höherer Lade- und Entladeleistung und kann eine höhere Speicherkapazität im Vergleich zum bisherigen Portfolio nutzen. 36,4 kWh Solarstrom kann man an einem Wechselrichter über zwei Batterietürme zwischenspeichern und später mit einer Leistung von bis zu 30 kW zur Verfügung stellen. Das soll auch bei hohem Leistungsbedarf wie etwa durch eine Wärmepumpe die Unabhängigkeit von teurem Strombezug ermöglichen. Auch ein Überspannungsschutz ist bereits im Gerät integriert.

Zehn Jahre Garantie für Hybrid-Wechselrichter von Solarwatt

Die Hybrid-Wechselrichter Solarwatt Inverter vision enthalten laut Unternehmen hochwertige Komponenten. Dadurch soll die erzeugte oder gespeicherte Photovoltaik-Energie mit minimalen Verlusten kostengünstig zur Nutzung im Haus bereitstehen. Die Geräte sind einphasig mit zwei und dreiphasig mit drei MPP-Trackern sowie integrierter Lichtbogenerkennung ausgestattet. Sie entsprechen der Schutzklasse IP65. Das Design der Wechselrichter-Serie hat BMW Designworks, ein Tochterunternehmen von BMW, für Solarwatt entwickelt. Auf die Geräte gibt das Dresdner Solarunternehmen eine Garantie von zehn Jahren, inklusive Übernahme der Ein-, Ausbau- und Montagekosten im Garantiefall.

Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH