Nachrüsten leicht gemacht: Der einfache Weg zum eigenen Stromspeicher 

Viele Solaranlagen produzieren mehr Strom als direkt genutzt werden kann – moderne Speicherlösungen wie die neue Anker SOLIX Solarbank Max AC helfen dabei, diesen Überschuss effizient zu speichern und später zu nutzen.

Photovoltaikanlagen sind für viele Haushalte in Deutschland längst fester Bestandteil der Energieversorgung. Immer mehr Hausbesitzer setzen auf selbst erzeugten Solarstrom, um unabhängiger von steigenden Strompreisen zu werden.



In der Praxis bleibt jedoch oft Potenzial ungenutzt: Ein großer Teil des Stroms entsteht mittags und wird ins Netz eingespeist, während abends weiterhin Strom bezogen wird. Ohne Speicher lassen sich meist nur 30 bis 40 Prozent direkt nutzen, mit Speicher steigt dieser Wert laut Analysen auf über 80 Prozent.



Für viele Haushalte geht es daher nicht mehr um das „Ob“, sondern darum, wie sich bestehende Anlagen sinnvoll und kostengünstig weiterentwickeln lassen.

Solarspeicher einfach nachrüsten

Neue Speicherlösungen setzen genau hier an: Sie erweitern Solaranlagen unkompliziert per Plug-and-Play. Statt aufwendiger Umbauten lassen sich Systeme einfach ergänzen. Der Speicher wird in das bestehende Stromsystem integriert und ist so mit den meisten Anlagen kompatibel.



Das schafft Flexibilität: Anlagen lassen sich schrittweise erweitern, ohne größere Umbauten. Gleichzeitig bleibt die Investition überschaubar, da sich die Speicherkapazität bei Bedarf ausbauen lässt.

Solarstrom nutzen, wenn er gebraucht wird

Im Alltag bedeutet das: Solarstrom kann genau dann genutzt werden, wenn er gebraucht wird – vor allem abends. Statt Strom aus dem Netz zu beziehen, lassen sich Anwendungen wie Kochen, Waschen oder größere Verbraucher direkt mit eigener Energie abdecken. Das macht die Energieversorgung günstiger und planbarer.

Anker SOLIX Solarbank Max AC

Ein Beispiel ist die Anker SOLIX Solarbank Max AC. Mit 7 kWh Speicherkapazität im Basismodul und einer Erweiterung auf bis zu 42 kWh lässt sich das System flexibel ausbauen. Haushalte können klein starten und bei steigendem Bedarf erweitern. Der modulare Plug-and-Play-Aufbau macht die Nachrüstung besonders einfach.



Der integrierte 3.500-W-Wechselrichter versorgt auch größere Haushaltsgeräte zuverlässig. Über die Anker App lässt sich der Energieverbrauch steuern, während das System in Kombination mit dynamischen Stromtarifen automatisch entscheidet, wann Strom gespeichert oder genutzt wird. Auch die Steuerung per Sprachassistent „Anka“ ist möglich.

Sicherheit bei Stromausfällen

Bei Stromausfall wechselt das System in unter 10 ms in den Notstrombetrieb, sodass wichtige Geräte weiterlaufen. Für Lastspitzen stellt der Speicher zusätzliche Leistung bereit.



Die Anker SOLIX Solarbank Max AC ist vorbestellbar und wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 2.299 Euro angeboten. Erweiterungsbatterien sind separat erhältlich.

Einfache Erweiterung mit Mehrwert

Die Kombination aus Nachrüstung, Erweiterbarkeit und intelligenter Steuerung zeigt, wie sich Solaranlagen effizienter nutzen lassen. Moderne Speicher ermöglichen einen pragmatischen Einstieg, der sich am Bedarf orientiert. Solarstrom wird so nicht nur nachhaltiger, sondern auch wirtschaftlicher – ein Schritt zu mehr Unabhängigkeit.

Quelle: Anker SOLIX Technology Deutschland GmbH