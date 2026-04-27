Mit 25 Prozent Wirkungsgrad führen Aiko und Longi die Liste der effizientesten Solarmodule an. Die Unternehmen nutzen die Rückkontakt-Technologie. Aiko baut seine Produktionskapazität aus und wandelt PERC- und TOPCon-Werke in Rückkontakt-Produktionsstätten um.

Die chinesischen Photovoltaik-Hersteller Aiko und Longi belegen im April 2026 den Spitzenplatz in der monatlichen . In dieser Liste führt Taiyangnews kommerziell verfügbare Photovoltaik-Module mit den höchsten Wirkungsgraden auf. Die Modelle Ecolife von Longi und Comet 3N72 von Aiko erreichen erreichen in der Massenproduktion einen Wirkungsgrad von 25 Prozent. Beides sind Rückkontakt-Solarmodule. Auf Platz drei der Liste folgt das Solarpanel Deepblue 5.0 von JA Solar, bei dem es sich um ein TOPcon-Modell handelt.

Kontinuierliche Verbesserung des Wirkungsgrades der Solarmodule

Seit März 2023 steht Aiko kontinuierlich auf Platz eins dieser Liste. Dem Unternehmen ist es eigenen Angaben zufolge gelungen, durch kontinuierliche Innovationen auf drei zentralen Ebenen der seiner ABC-Rückkontakt-Technologieplattform, den Wirkungsgrad zu verbessern. ABC steht für All Back Contact. Im Dezember 2025 lag der Wirkungsgrad noch bei 24,8 Prozent.

Auf der Ebene der Solarzelle hat Aiko die intrinsische Effizienz durch eine Optimierung der Passivierungsschichten gesteigert. Die Verbesserung von Materialien und Abscheidungsprozessen soll die Rekombination von Ladungsträgern reduzieren, während eine präzisere Prozesskontrolle Schäden in nachfolgenden Fertigungsschritten minimiert. Dies führt laut Aiko zu einer höheren Leerlaufspannung und einem verbesserten Füllfaktor und bildet damit die Grundlage für weitere Effizienzsteigerungen.

Bei Metallisierung und Verschaltung der Solarzellen hat Aiko die Zero-Busbar-(0BB)-Technologie in die Massenproduktion eingeführt. Der Verzicht auf konventionelle Busbars und die Stromsammlung über feine Finger verkürzt Leitungswege und reduziert Widerstandsverluste. Dies senkt den Serienwiderstand und verbessert den Füllfaktor, was direkt zu einem höheren Zellwirkungsgrad beiträgt.

Auf der Ebene des Solarmoduls hat Aiko seinen proprietären Full-Screen-(INFINITE)-Integrationsansatz industrialisiert. Durch die Kombination von präzisem Überlappungslöten mit auf die Rückseite verlagerten, versteckten Busbars werden Abschattungen auf der Vorderseite eliminiert und die Nutzung der Verkapselungsfläche maximiert. Dadurch erhöht sich die aktive Zellfläche bei gleichbleibender Modulgröße um etwa 1,7 Prozent, was direkt zu einer höheren Leistung und Effizienz führt.

Aiko baut Rückkontakt-Technologie aus

Die Technologie wird bereits im großen Maßstab eingesetzt. Seit Dezember 2025 hat Aiko über 100 MW dieser hocheffizienten Module zur Installation in verschiedenen gewerblichen und industriellen Projekten ausgeliefert. Die Anwendungen erstrecken sich über verschiedene Provinzen in China, darunter Guangdong, Sichuan, Jiangxi und Chongqing, sowie auf Auslandsmärkte wie Thailand. Diese Installationen bestätigen laut Unternehmen eine stabile Leistung unter unterschiedlichen Betriebs- und Klimabedingungen.

Parallel dazu hat Aiko zwei Projekte zum Ausbau seiner Produktion gestartet und wandelt dabei die vorhandene PERC-Produktionskapazitäten in seinem Werk in Yiwu in eine 5-GW-ABC-Produktion sowie einen Teil seiner TOPCon-Produktion im Werk in Chuzhou in eine 6 GW ABC-Kapazität um.

Quelle: Aiko | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH