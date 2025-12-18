AIKO erreicht 24,8 Prozent PV-Modul-Effizienz und führt TaiyangNews-Ranking an

Die Photovoltaik-Herstellerin AIKO Energy Germany GmbH meldet eine PV-Modul-Effizienz von 24,8 Prozent bei kommerziell gefertigten Modulen. Im TaiyangNews Top Solar Modules Ranking belegt das Unternehmen damit zum 34. Mal in Folge den ersten Platz.

Neuer Bestwert bei der PV-Modul-Effizienz

AIKO hat im aktuellen TaiyangNews Top Solar Modules Listing (Dezember 2025) einen neuen Effizienzrekord erreicht. Die ausgewiesene PV-Modul-Effizienz von 24,8 Prozent gilt für massenproduzierte, kommerzielle Module. Damit setzt das Unternehmen einen neuen technischen Maßstab im industriellen Maßstab.

TaiyangNews bewertet ausschließlich Module, die sich in Serienfertigung befinden oder bereits kommerziell verfügbar sind. Der anhaltende Spitzenplatz von AIKO über 34 Monate hinweg zeigt die kontinuierliche Entwicklung im Bereich hocheffizienter Photovoltaik-Module.

Comet 3N-Module bereits im Einsatz

Ausschlaggebend für die Platzierung sind die Comet 3N-Module von AIKO. Diese Module kommen bereits in gewerblichen und industriellen Photovoltaik-Anlagen zum Einsatz. Nach Angaben des Unternehmens sind mehrere Megawatt an PV-Leistung mit den 24,8 Prozent effizienten Modulen in Betrieb.

Die entsprechenden Solarprojekte befinden sich in China, Südostasien und Europa. Laut AIKO demonstrieren sie sowohl die Leistungsfähigkeit der Module im realen Betrieb als auch deren Marktakzeptanz.

ABC-Technologie als technologische Basis

Die hohe Effizienz basiert auf der firmeneigenen All Back Contact-Technologie (ABC). Bei diesem Zellkonzept befinden sich alle elektrischen Kontakte auf der Rückseite der Solarzelle. Dadurch werden Verschattungsverluste reduziert und die nutzbare Zellfläche vergrößert.

AIKO entwickelt die ABC-Technologie seit mehreren Jahren kontinuierlich weiter. Das Unternehmen bezeichnet sie als eine der am weitesten industrialisierten Formen der Back-Contact-Technik. Ziel ist es, hohe PV-Modul-Effizienz mit langfristiger Zuverlässigkeit und stabiler Leistung im Anlagenbetrieb zu verbinden.

