Warmwasserbereitung mit Photovoltaik: Neuer Heizstab von Smartfox

Der neue Smartfox Pro Heater + kombiniert eine 15-stufige Leistungsregelung mit einer Photovoltaik-Eigenverbrauchsoptimierung in einem System. Er ist sowohl für neue Solaranlagen als auch für Bestandsanlagen geeignet.

Das österreichische Unternehmen Dafi stellt unter seiner Marke Smartfox auf der Intersolar Europe 2026 den neuen Photovoltaik-Heizstab Pro Heater + vor. Dieser kombiniert eine 15-stufige Leistungsregelung mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten und einer Photovoltaik-Eigenverbrauchsoptimierung in einem System. Das Unternehmen hat den Photovoltaik-Heizstab, um überschüssige Solarenergie für die Warmwasserbereitung zu nutzen. Statt überschüssige Energie ungenutzt ins öffentliche Netz einzuspeisen, wird der erzeugte PV-Strom direkt im eigenen Gebäude in Wärme umgewandelt. Dadurch steigt die Eigenverbrauchsquote deutlich und die Nutzer:innen können ihre Energiekosten reduzieren.

Ein zentrales Merkmal des neuen Systems ist die präzise Leistungsregelung in 15 Stufen. Dadurch kann man laut Hersteller die verfügbare Energie effizient nutzen und gut an den aktuellen PV-Überschuss anpassen. Als Stand-Alone-Lösung benötigt der Pro Heater + keine zusätzliche Hardware. Es muss jedoch ein Trink-Warmwasserspeicher oder ein Pufferspeicher mit einem geeigneten Flansch vorhanden sein.

Auch für die Warmwasserbereitung ohne PV-Anlage ist das System geeignet. Über die Cloud kann das System dynamische Stromtarife automatisch berücksichtigen und günstige Stromzeiten gezielt für die Warmwasserbereitung nutzen. Ein integrierter Temperaturfühler soll für eine zuverlässige Warmwasserverfügbarkeit sorgen, während Frost- und Legionellenschutz einen sicheren und hygienischen Betrieb gewährleisten sollen.

Photovoltaik-Stromüberschüsse für Warmwasserbereitung nutzen

In Kombination mit einem Wechselrichter erkennt der Pro Heater + automatisch verfügbare Photovoltaik-Stromüberschüsse und nutzt diese gezielt für die Warmwasserbereitung. In Verbindung mit dem Smartfox Energiemanager wird der PV-Heizstab vollständig in das Energiemanagement des Haushaltes integriert. Das Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) kann den gesamten Energiehaushalt im Gebäude steuern und der aktuell verfügbare PV-Überschüsse für weitere Verbraucher wie etwa eine Wallbox nutzen.

Der neue Photovoltaik-Heizstab soll sich einfach mit zahlreichen Wechselrichtern verbinden und sich flexibel in Neu- sowie Bestandsanlagen integrieren lassen. Der Smartfox Pro Heater + wird ab Juni 2026 in verschiedenen Leistungsklassen verfügbar sein und ergänzt das bestehende Smartfox Portfolio. Neu ist auch der Smartfox Booster, ein Leistungssteller für Heizstäbe von 3 kW einphasig bis 9 kW dreiphasig.

Besucherinnen und Besucher der Messe Intersolar finden Smartfox vom 23. bis 25. Juni 2026 in München in Halle A2, Stand A2.280.

Quelle: Dafi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH