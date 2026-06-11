Neues Photovoltaik-Indach-Montagesystem von Clickcon

Clickcon, Hersteller von PV-Montagesystemen für Solarzäune und Überdachungen, stellt das neue Photovoltaik-Indach-Montagesystem Clickfast auf der Intersolar Europe 2026 erstmals vor.

Clickcon stellt im Juni auf dem Messeverbund The smarter E Europe in München zu der auch die Intersolar, die EES und die Power2Drive gehören, erstmals das neue PV-Indach-Montagesystem Clickfast vor. Das Unternehmen hat das System für Photovoltaik-Projekte entwickelt, bei denen schnelle Montage, wirtschaftliche Umsetzung und ein reduzierter Materialeinsatz entscheidend sind.

Der technische Ansatz von Clickfast ist bewusst klar gehalten: Das PV-Montage-System besteht aus nur zwei Hauptbauteilen und ermöglicht von unten das Einschieben ganzer Solarmodul-Reihen von First zu Traufe. Dadurch soll sich die Montage der Photovoltaik-Indachanlage deutlich vereinfachen und beschleunigen. Gleichzeitig verzichtet Clickfast auf Gummidichtungen und setzt auf eine konstruktive Lösung zur Abdichtung, die laut Hersteller für langlebige, wartungsarme und praxisgerechte PV-Indach-Anwendungen ausgelegt ist.

Clickfast eignet sich für Unterkonstruktionen aus Holz- oder Stahlpfetten und richtet sich insbesondere an Montagebetriebe, Planer, Stahl- und Holzbauunternehmen sowie Projektentwickler, die PV-Dächer effizient und kostenoptimiert realisieren möchten. Das neue Photovoltaik-Montagesystem ergänzt das bestehende Clickcon-Portfolio rund um PV-Indachlösungen, Solarzäune und Fassadenanwendungen. „Clickfast reduziert PV-Indachmontage auf das Wesentliche: Nur zwei Hauptbauteile, schnelle Reihenmontage von First zu Traufe, keine Gummidichtungen und ein kostenoptimiertes Systemdesign für Holz- und Stahlunterkonstruktionen“, sagt Clickcon-Geschäftsführer Alexander Koller.

Besucherinnen und Besucher der Intersolar finden Clickfast vom 23. bis 25. Juni 2026 in München in Halle B6, Stand B6.409.

Quelle: Clickcon | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH