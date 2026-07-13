Photovoltaik-Großhandel: Sigenergy-Batteriespeicher neu im Sortiment von Krannich Solar

Mit dem Photovoltaik-Batteriespeicher Sigenstor und dem Gewerbespeicher Sigenstack von Sigenergy erweitert der Photovoltaik-Großhändler Krannich Solar sein Portfolio in Richtung integrierter Systemlösungen.

Der Photovoltaik-Großhändler Krannich Solar erweitert sein Sortiment um Produkte der Batteriespeicherspezialisten Sigenergy. „Der Markt entwickelt sich in Richtung integrierter und intelligenter Systemlösungen“, sagt Volker Geywitz, Regional Director DACH bei Krannich Solar. „PV-Anlage, Speicher, Wärmepumpe und Ladeinfrastruktur werden zunehmend gemeinsam betrachtet. Diesen Trend hat auch die Intersolar noch einmal bekräftigt.“ Zum Start der globalen Partnerschaft mit Sigenergy nimmt Krannich Solar deswegen ausgewählte dreiphasige Lösungen ins Sortiment auf. Dazu gehören das All-in-One-Batteriespeicher-System Sigenstor, der Gewerbespeicher Sigenstack sowie AC- und DC-Ladelösungen für Elektrofahrzeuge.

„Als global führender Hersteller freuen wir uns, mit Krannich Solar nunmehr auch einen global agierenden Großhandelspartner an unserer Seite zu wissen. So können wir gemeinsam globale Servicestandards für unsere Kunden setzen”, sagt Sven Albersmeier-Braun, Vizepräsident Sales bei Sigenergy DACH. Andreas Fuchs, Head of Sales Germany von Krannich Solar ergänzt: „Unser Anspruch ist es, in einer immer komplexer werdenden Systemlandschaft Orientierung zu geben, damit unsere Kunden je nach Anwendung die richtige Produktwahl treffen können. Mit Sigenergy bieten wir unseren Kunden anwenderfreundliche und stimmige Lösungen für moderne, vernetzte PV-Systeme.“

Ihre Zusammenarbeit haben die beiden Unternehmen der Photovoltaik-Branche im Rahmen der Intersolar Europe 2026 bekannt gegeben. Krannich Solar stellte die Lösungen von Sigenergy erstmalig auf dem Messestand vor. Sigenstor, Sigenstack und weitere Produkte sind bereits im Webshop von Krannich Solar erhältlich.

Quelle: Krannich Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH