Chinesischer Batteriespezialist Sigenergy geht an die Börse

Der chinesische Wechselrichter- und Batterieproduzent Sigenergy geht an die Börse. Das neue Kapital will das Unternehmen in die Technologie und den internationalen Vertrieb investieren.

Die chinesische Sigenergy vollzieht ihren Gang an die Börse in Hongkong. Wie das Unternehmen mitteilte, laufe die Zeichnungsfrist für die Aktien vom 8 bis 13. April 2026. Der Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens soll am 16. April aufgenommen werden.

Sigenergy bietet insgesamt rund 13,6 Millionen Aktien zur Zeichnung an. Davon würden 10 Prozent über Hongkong und 90 Prozent internationalen Investoren angeboten. Außerdem besteht die Option, weitere 15 Prozent des Volumens zu platzieren. Bei den Wertpapieren handelt es sich um sogenannte H-Aktien. Diese Papiere können auch von internationalen Anlegern erworben werden. Im Gegensatz dazu stehen chinesische A-Aktien nur in China registrierten Händlern offen. Der Ausgabepreis für die Titel beträgt ferner 324,20 Hongkong Dollar (rund 35 Euro).

Zu den Investoren zählen neben dem Staatsfonds von Singapur, Temasek, auch die westlichen Investmenthäuser Goldman Sachs, BNP Paribas und UBS sowie eine Vielzahl von Fonds. Die Erlöse aus dem Börsengang will Sigenergy für Forschung und Entwicklung der nächsten Generation von KI gestützten Energiesystemen verwenden. Außerdem im Fokus: der Ausbau des globalen Vertriebs, des Marketings und die Verwendung als betriebswirtschaftliches “working capital”.

Das Unternehmen hatte erst vor wenigen Wochen die Eröffnung einer neuen Fabrik im chinesischen Nantong gefeiert. Insgesamt unterhält das Unternehmen drei Produktionsstätten im Land. Die Produktionskapazitäten für Wechselrichter lagen Ende 2025 bei 360.000 Einheiten und für Batteriespeicher bei mehr als 5.6 Gigawattstunden (GWh). Zentrales Produkt ist der stapelbare Batteriespeicher SigenStor, der bis zu fünf verschiedene Komponenten enthält. Außerdem nimmt das Unternehmen für sich eine führende Position beim Einsatz von KI für einen optimierten Betrieb von Energiesystemen in Anspruch.

Sigenergy berichtete ebenfalls über einen kräftigen Geschäftszuwachs im vergangenen Jahr. So stieg der Umsatz 2025 im Vergleich zum Vorjahr von 9 auf 58 Millionen Yuan (RMB). Dazu produzierte das Unternehmen schwarze Zahlen. Die Bruttomarge betrug 50,1 Prozent, die bereinigte Nettomarge 35,9 Prozent.

Quelle: Sigenergy | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH