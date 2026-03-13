Sigenergy: neuer Heimspeicher und Wechselrichter für Gewerbe und PV-Großanlagen

Die chinesische Sigenergy geht in Deutschland mit einem neuen Heimspeicher sowie Wechselrichtern für Gewerbekunden und PV-Großanlagen an den Markt. Parallel hat das Unternehmen in China eine neue Fabrik zur Massenproduktion eröffnet.

Die in China ansässige Sigenergy berichtet über die Eröffnung einer neuen Fabrik sowie den Launch neuer Produkte im Bereich Heimspeicher und Wechselrichter. So geht das Unternehmen in Deutschland mit dem Heimspeicher Sigenstor Neo neu an den Markt. Dieser verfüge über eine Notstromfunktion. Das System bestehe neben dem integrierten Energy Gateway zur Notstromversorgung aus einem PV-Wechselrichter, Batteriepacks inkl. Batteriemanagement und einem Energiemanagementsystem.

Zudem führe Sigenergy einen 166 Kilowatt (kW) PV-Wechselrichter für Gewerbeanwendungen ein, der durch fortschrittliche Leistungselektronik eine höhere Leistungsdichte und verbesserte Systemeffizienz biete. Die Lösung richte sich an Unternehmenskunden zur Integration von PV- und Speichersystemen. Speziell für PV-Freiflächen und Großanlagen biete das Unternehmen nun ebenfalls Wechselrichter an.

Diese neuen “Utility”-Wechselrichter lieferten eine Leistung von bis zu 500 kW und unterstützten dabei DC-Eingangsspannungen von bis zu 1650 Volt. AC-seitig etabliere Sigenergy einen neuen 1000 Volt-Standard und trage so zur Senkung der Systemkosten bei, was gleichzeitig die Gesamteffizienz der Stromerzeugung verbessere.

Der Wechselrichter verfüge dabei über 18 MPPTs, wovon jeder zwei Strings mit höherer Leistung unterstütze und es so ermögliche, höhere Energieerträge auch auf komplexem Terrain zu erzielen. Eine AFCI-Erkennung mit einer Reichweite von bis zu 500 Metern sorge in Kombination mit weiteren Schutzmechanismen für mehr Betriebssicherheit.

Massenproduktion von Speichern und Wechselrichtern

Zeitgleich mit der Produktoffensive hat Sigenergy im chinesischen Nantong, in der Jiangsu Provinz, eine neue Fabrik zur Massenproduktion von Batteriespeichern und Wechselrichtern eröffnet. Auf einer Fläche von 136.000 Quadratmetern verfüge die Anlage über eine jährliche Produktionskapazität von mehr als 300.000 Wechselrichtern und Batteriepacks. Sigenergy beziffert das Investitionsvolumen auf rund 60 Millionen Euro.

Das neue Nantong Smart Energy Center bilde das Herzstück des Fertigungsnetzwerks von Sigenergy und verfüge über eine vollständig integrierte digitale Plattform, mit der die Produktion in Echtzeit überwacht und Prozesse innerhalb der gesamten Anlage koordiniert werden können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Fabriken, die auf isolierte Automatisierung setzen, seien dort Fertigungssteuerungssysteme, Lagerverwaltungssysteme und ein Energiemanagement (EMS) miteinander verbunden, sodass Materialversand, Anlagenkonfiguration und Produktionsanpassungen automatisch synchronisiert werden können.

Sigenergy gewährleiste Präzision in den Fertigungsschritten. Dazu zähle das automatisierte Schweißen mit visueller Inspektion, das eine Ausbeute von 99,9 % ermögliche sowie SMT-Linien (Surface-Mount Technology), die Komponenten mit einer Geschwindigkeit von 0,043 Sekunden pro Einheit und einer Genauigkeit von 20 bis 30 Mikrometern verarbeiten könnten. Ferner ersetzten KI-gestützte Qualitätsprüfungen manuelle Stichproben.

Die Kombination aus fortschrittlicher Technik und intelligenten Systemen sorge für einen hohen Durchsatz. Sigenergy könne in der neuen Fabrik alle 15 Sekunden ein Batteriepack und alle 21 Sekunden einen Wechselrichter produzieren.

Quelle: Sigenergy | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH