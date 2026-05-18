BMW und Solarwatt starten Vehicle-to-Home mit Neuer Klasse und bidirektionaler Wallbox

BMW und Solarwatt erweitern ihre Kooperation um Vehicle-to-Home (V2H): Ab Ende 2026 lassen sich Fahrzeuge der Neuen Klasse über das Heimenergiemanagementsystem SOLARWATT Manager als bidirektionaler Speicher in den Haushalt einbinden. Für Installateure und Energieplaner entsteht damit ein neues Systemangebot aus Fahrzeug, Wallbox, PV-Anlage und Hausspeicher aus einer Hand.

V2H-Integration über HEMS geplant

BMW und Solarwatt kündigen eine Erweiterung ihrer seit 2013 bestehenden Zusammenarbeit an. Neu ist die Einbindung von BMW-Elektrofahrzeugen als bidirektionale Speicher in das Heimenergiemanagement. Den Energiefluss zwischen Fahrzeug und Haushalt steuert künftig der SOLARWATT Manager, das Heimenergiemanagementsystem (HEMS) von Solarwatt. Der Marktstart ist für Ende 2026 in Deutschland, Österreich und den Niederlanden geplant.

Technische Voraussetzung auf Fahrzeugseite sind die Modelle iX3 und i3 der Neuen Klasse sowie die bidirektional fähige BMW Wallbox Professional. Über diese Wallbox kann Energie nicht nur ins Fahrzeug geladen, sondern bei Bedarf auch an den Haushalt zurückgespeist werden.

Systemarchitektur: HEMS als Bindeglied

Der SOLARWATT Manager übernimmt nach Unternehmensangaben die zentrale Steuerung aller Komponenten: PV-Anlage, Hausspeicher, Wallbox und Elektrofahrzeug. Das System soll zudem dynamische Stromtarife und Solarertragsprognosen berücksichtigen, um Lade- und Entladevorgänge zu optimieren. Nutzer steuern die Einstellungen über die My BMW App und die SOLARWATT Home App.

Der Hausspeicher SOLARWATT Battery vision wurde gemeinsam mit BMW entwickelt. Gehäuse und Design stammen von BMW Designworks, einem Tochterunternehmen der BMW Group. Nach Herstellerangaben ermöglicht die Kombination aus Battery vision und dem SOLARWATT Inverter vision eine Lade- und Entladeleistung von 1C, was die Eignung für V2H- und künftige V2G-Anwendungen erhöhen soll.

Marktkontext: Bidirektionales Laden gewinnt regulatorisch an Relevanz

Bidirektionales Laden steht in Deutschland vor dem Durchbruch: Das novellierte Energiewirtschaftsgesetz und laufende Diskussionen um §14a EnWG schaffen zunehmend regulatorische Grundlagen für netzdienstliche Flexibilitäten durch Elektrofahrzeuge. V2H ist dabei der für Eigenheimbesitzer wirtschaftlich naheliegendste Einstieg, da er den Eigenverbrauch von Solarstrom erhöht und Netzbezug reduziert – ohne die komplexeren Anforderungen des netzgekoppelten V2G.

Marcus Krieg, Vice President New Business der BMW Group, sieht im bidirektionalen Laden darüber hinaus eine systemische Bedeutung: „Die Batterien der Elektroautos bilden zusammen eine gewaltige Speicherreserve. Wenn diese Flexibilität intelligent in Energiemärkte und Haushalte eingebunden wird, kann sie helfen, Stromnetze zu entlasten.”

Fazit / Ausblick

Mit dem geplanten Marktstart Ende 2026 konkretisiert sich das V2H-Angebot von BMW und Solarwatt als integriertes Systempaket. Für Installateure und Systemintegratoren entsteht ein weiterer Anbieter mit einem geschlossenen Ökosystem aus Fahrzeug, Wallbox und HEMS. Die angekündigte Präsentation im Rahmen der Intersolar 2025 dürfte weitere technische Details liefern. Offen bleiben vorerst Fragen zu Garantiebedingungen, Netzrückspeisetarifen und der Kompatibilität mit Wechselrichtern anderer Hersteller.

Quelle: BMW Group / Solarwatt GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH