Baywa re übernimmt Betriebsführung von Batterie-Großspeicher Alfeld

Der Projektentwickler Baywa baut die Betriebsführung von Batteriespeichern aus. Erstmals hat das Unternehmen einen Vertrag für ein externes Standalone-Projekt abgeschlossen.

Baywa re hat einen über acht Jahre laufenden Servicevertrag mit dem dänischen Investmentfonds Scale Fund abgeschlossen. Der Vertrag betrifft die Betriebsführung des Batteriespeicherprojekts Alfeld in Niedersachsen. Das Projekt sollte zu Planungsbeginn der größte Batteriespeicher Deutschlands werden. Es soll über eine Leistung von 137 MW sowie eine Kapazität von 282 MWh verfügen. Mittlerweile entsteht in Förderstedt in Sachsen-Anhalt ein noch größerer Batteriespeicher mit 700 MWh Speicherkapazität.

Auch der Batterie-Großspeicher in Alfeld befindet sich derzeit im Bau. Die kommerzielle Inbetriebnahme ist für den Beginn des dritten Quartals dieses Jahres geplant. Das Projekt Alfeld soll vorrangig zur Bereitstellung von Systemdienstleistungen, insbesondere Primärregelleistung, eingesetzt werden und künftig einen wesentlichen Beitrag zur Netzstabilität und Versorgungssicherheit leisten.

Batterie-Großspeicher “Wissenschaft für sich”

Es handelt sich dabei um eines der ersten StandaloneBatterieprojekte für Baywa re, nachdem das Unternehmen zuvor ausschließlich eigene Speichersysteme im Rahmen von Hybridprojekten in Form von Kombination aus Solar- und Windenergie betrieben hatte. Das Unternehmen konnte sich eigenen Angaben zufolge in einem umfassenden Ausschreibungsverfahren gegen starke Konkurrenten durchsetzen. „Batteriespeichersysteme sind eine Wissenschaft für sich und noch eine relativ junge Technologie“, sagt Simon Slapka, Geschäftsführer der Baywa re Data Services GmbH. „Unser Ansatz verbindet tiefgehende technologische Expertise mit fortschrittlichen digitalen Methoden im Asset Management, unterstützt durch eine enge Zusammenarbeit mit führenden Softwarespezialisten wie TWAICE.“

Batteriespeichersysteme sind das Rückgrat der erneuerbaren Energieinfrastruktur – wobei der wirtschaftliche Erfolg laut Baywa re maßgeblich von einem effizienten Betrieb abhängt. Mit dem fortschreitenden Ausbau von Wind- und Solarenergie steigt der Bedarf an Flexibilität, Netzstabilität und verlässlicher Verfügbarkeit deutlich. „Großskalige Batteriespeicher sind entscheidend für die Stabilisierung des Stromnetzes und die zuverlässige Integration von Wind- und Solarenergie“, sagt Poul Mogensen, Geschäftsführer von Scale Fund. „Genau dafür steht das Batteriespeichersystem Alfeld. Mit seiner erheblichen Größe wird das Projekt Teil der kritischen Infrastruktur sein und einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Energieagenda leisten.“

Quelle: Baywa re | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH