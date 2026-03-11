Baywa re aktualisiert Planung wegen schwachem Marktumfeld

Der Projektentwickler Baywa re will im Jahr 2027 wieder profitabel sein. Angesichts der schwierigen Gesamtmarktsituation für erneuerbare Energie sind weitere Restrukturierungsmaßnahmen notwendig.

Baywa re passt aufgrund des schwachen Marktumfelds für die erneuerbaren Energien die Planung an. Das operative Geschäft soll aber dennoch auf Basis des bereinigten EBITDA ohne Sonder- und Einmaleffekte nach der aktualisierten Planung im Jahr 2027 deutlich profitabel sein. Die Schieflage des Unternehmens hatte maßgeblich dazu beigetragen, den Mutterkonzern Baywa in eine tiefe Krise zu stürzen. Ziel ist es, Baywa re profitabel zu machen und in die Eigenständigkeit zu überführen.

Konkret will das Unternehmen laut den Planungen basierend auf dem jetzigen Geschäftsmodell für 2027 ein bereinigtes EBITDA von gut 140 Millionen Euro erreichen. Aus heutiger Fünfjahresplan-Sicht soll es bis Ende 2030 bei rund 150 Millionen Euro liegen. Diese Planung fußt laut Unternehmen auf der bereits jetzt verschlankten Aufstellung. Bereits im ersten Jahr der Restrukturierung sei das Geschäftsmodell gestrafft und strategische Marktaustritte sowie diverse Portfoliobereinigungen erfolgt. Das operative Tagesgeschäft bleibt laut Baywa re angesichts ausreichend finanzieller Mittel von den angepassten Planungen unberührt.

Darüber hinaus soll es weitere Restrukturierungsmaßnahmen angesichts der schwierigen Gesamtmarktsituation für erneuerbare Energie geben. In diesem Zuge verlängert sich auch der Planungshorizont des Unternehmens um zwei Jahre auf 2030. Baywa re will die Trennung von unprofitablen, nicht zum Kerngeschäft gehörenden Geschäftseinheiten fortsetzen und die Kostenstrukturen deutlich verbessern. „Die Restrukturierung ist auf Kurs, allerdings liegt noch ein weiter Weg vor uns. Es gilt, bei unverändert positiven und nachhaltigen Ergebniserwartungen unser verkleinertes Geschäftsvolumen zu berücksichtigen“, sagt Hans-Joachim Ziems, CRO der Baywa re AG.

Baywa-re-Planung legt Fokus auf europäische Kernmärkte

In Detail wird das Unternehmen sich kontinuierlich auf seine Kernmärkte in Europa fokussieren. Die bereits im vergangenen Jahr initiierte Überprüfung der USA-Aktivitäten ist abgeschlossen. Vor allem mit Blick auf die dort herrschenden regulatorischen und energiepolitischen Unsicherheiten will Baywa re dort künftig einen selektiven Ansatz verfolgen.

Auslöser für die tiefgreifenden Maßnahmen bei der Ausrichtung der Baywa re sind eine Reihe von Faktoren. Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland und einer Vielzahl europäischer Märkte seien die regulatorischen Hürden für alle Marktteilnehmer in den Bereichen Windenergie, Photovoltaik und Batteriespeicher in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Dazu zählen unter anderem die massiven Auswirkungen im Zusammenhang mit den energiepolitischen Änderungen in den USA. Ebenso sei auch künftig mit Verwerfungen auf den weltweiten Energiemärkten sowie dramatisch erhöhten geopolitischen Risiken zu rechnen.

Quelle: Baywa re | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH