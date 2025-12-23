Restrukturierung von Baywa re: Unternehmen zukunftsfähiger geworden

Das in Schieflage geratene Unternehmen Baywa re sieht sich im ersten Jahr der Restrukturierung auf einem guten Weg. Strategische Projektverkäufe sind gelungen und das operative Geschäft kommt voran.

Der Projektentwickler Baywa re macht eigenen Angaben zufolge Fortschritte bei einer tiefgreifenden Transformation. Die Ökostromtochter hatte maßgeblich zur Krise des Agrarkonzerns Baywa beigetragen. Bereits im ersten Jahr der Restrukturierung sei es gelungen, durch einen deutlich fokussierten Marktauftritt in den Kernmärkten Vertrauen bei Kunden, Lieferanten und Finanzierungspartnern zu stärken.

Baywa re treibt eine regionale Fokussierung voran. So hat das Unternehmen einige strategische Marktaustritte vollzogen wie etwa in APAC-Raum, während andere in der Vorbereitung weit fortgeschritten sind. Parallel dazu hat man Randgeschäftsaktivitäten und nicht-strategische Dienstleistungen in neue Gesellschafterstrukturen überführt oder verkauft. „Im Verlauf dieses Jahres ist Baywa re bereits deutlich schlanker, schlagkräftiger und damit auch zukunftsfähiger geworden”, sagt Hans-Joachim Ziems, Chief Restructuring Officer (CRO) von Baywa re. „Natürlich haben wir noch viel vor auf dem Weg zu einem fokussierten Player in Europa und USA.“

Strategische Projektverkäufe von Baywa re

Im Zuge der strategischen Projektverkäufe hat das Unternehmen für EMEA in den Märkten Deutschland, Frankreich und Großbritannien insgesamt rund 2,2 GW aus allen drei Bereichen Photovoltaik, Windenergie und Batteriespeicher verkauft. Zu den wichtigsten Verkäufen aus dem Sommer zählt die Veräußerung des Wind- und Solarportfolios Rueda Sur in Spanien im Volumen von 199 MW an die Hamburger Encavis AG.

Auch im Schlussquartal 2025 hat das Unternehmen mit zwei projektierten Photovoltaik-Solarparks in Großbritannien mit einer Gesamtleistung von 121 MW das operative Geschäft vorangetrieben, Hinzu kommen zwei Agri-Solarparks in Frankreich sowie ein Projekt in Südkalifornien. Im San Diego County baut Baywa re einen der regional größten Energieparks, der Ende 2026 rund 57.000 Haushalte mit Solarenergie versorgen soll. Dazu hat das Unternehmen kürzlich eine Finanzierung im Volumen von rund 420 Millionen US-Dollar erhalten. Zum operativen Geschäft gehört auch der noch laufende oder bereits abgeschlossene Bau von rund 1 GW in den Bereichen Wind, Solar und Batteriespeicher.

Die Restrukturierung der Baywa re basiert laut Unternehmen auf einem gestrafften organisatorischen Aufbau. Die damit verbundenen Kostensenkungspotenziale werden bereits umgesetzt. Die Sanierung soll im Jahr 2028 abgeschlossen sein. Zu diesem Zeitpunkt soll das Unternehmen dann auch eigenständig sein.

Quelle: Baywa re | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH