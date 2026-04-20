Netzpaket erneut in der Kritik: Branche und Netzbetreiber schlagen Alternativen vor

Neue Vorschläge von Netzbetreibern stoßen in der Erneuerbaren-Branche auf Zustimmung – und zugleich auf deutliche Nachbesserungsforderungen. Im Fokus stehen flexible Netzanschlüsse, schnellere Genehmigungen und der Umgang mit Netzengpässen. Für den Photovoltaik- und Windmarkt geht es um Investitionssicherheit und Systemintegration.

Flexible Netzanschlüsse statt pauschaler Eingriffe

Die Diskussion um das geplante Netzpaket des Bundeswirtschaftsministeriums gewinnt an Dynamik. Auslöser sind Vorschläge der Netzbetreiber EnBW und EWE vom 17. April 2026, die sowohl von Branchenverbänden als auch von regionalen Akteuren aufgegriffen werden.

Im Zentrum steht die Idee sogenannter flexibler Netzanschlussverträge (FCAs). Diese sollen einen bundesweit einheitlichen Rahmen für den Anschluss von Erneuerbare-Energien-Anlagen schaffen. Aus Sicht des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) bieten solche Standards Vorteile: Sie könnten Planbarkeit erhöhen, Komplexität reduzieren und Genehmigungsprozesse vereinfachen – ein zentraler Punkt für den Photovoltaik-Zubau, der laut aktuellen Marktdaten weiterhin auf hohem Niveau liegt.

Statt pauschaler Ausweisung sogenannter „kapazitätslimitierter Netzgebiete“, die Investitionen bremsen könnten, schlagen die Netzbetreiber vor, Engpässe über regelmäßige Simulationen transparenter darzustellen. Diese datenbasierte Steuerung könnte insbesondere für Projektentwickler und Investoren im PV-Segment relevanter werden, da Standortentscheidungen präziser getroffen werden können.

Kritik an Abregelungsmechanismen und Investitionsrisiken

Trotz grundsätzlicher Zustimmung gibt es erhebliche Vorbehalte. Besonders kritisch wird die vorgesehene Regelung bewertet, wonach bis zu 20 Prozent der jährlich erzeugten Strommenge ohne Entschädigung abgeregelt werden könnten. Branchenvertreter sehen darin ein erhebliches Risiko für die Wirtschaftlichkeit neuer Anlagen.

Für Photovoltaik-Projekte, die zunehmend auf enge Margen angewiesen sind, könnten solche Unsicherheiten die Finanzierbarkeit erschweren. Bereits heute stellen negative Strompreise und volatile Marktbedingungen Herausforderungen dar. Eine zusätzliche Reduktion der Erlöse würde insbesondere größere Freiflächenanlagen betreffen.

Auch der Bundesverband WindEnergie (BWE) äußert grundsätzliche rechtliche Bedenken gegenüber zentralen Elementen des bisherigen Gesetzesentwurfs. Zwei vom BWE beauftragte Kurzgutachten verweisen demnach auf mögliche Konflikte mit geltendem Recht, insbesondere beim geplanten Redispatch-Vorbehalt sowie der Ausweisung kapazitätslimitierter Netzgebiete.

Netzausbau und Systemintegration im Fokus

Einigkeit besteht hingegen beim Bedarf nach beschleunigtem Netzausbau. Sowohl Branchenverbände als auch Netzbetreiber sehen hier erheblichen Nachholbedarf. In den vergangenen Jahren habe der Ausbau der Netzinfrastruktur nicht mit dem Tempo der Energiewende Schritt gehalten.

Für die Photovoltaik bedeutet dies konkret: Anschlusskapazitäten bleiben regional begrenzt, was zu Verzögerungen bei Projekten führt. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Flexibilitätsoptionen wie Batteriespeichern und Direktvermarktungsmodellen.

Der Landesverband Erneuerbare Energien Niedersachsen/Bremen hebt zudem das Prinzip „Nutzen statt Abregeln“ hervor. Demnach sollte Strom möglichst vor dem Netzverknüpfungspunkt genutzt werden – etwa durch lokale Speicherung oder industrielle Abnehmer. Gerade für PV-Anlagen eröffnet dies zusätzliche Geschäftsmodelle, etwa im Bereich Power Purchase Agreements (PPAs) oder Eigenverbrauchslösungen.

Bedeutung für den Photovoltaik-Markt

Die aktuellen Vorschläge kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der PV-Ausbau in Deutschland weiterhin dynamisch ist. Gleichzeitig verschärfen sich die Anforderungen an Netzintegration und Systemstabilität. Flexible Netzanschlüsse könnten hier ein wichtiges Instrument werden, sofern sie wirtschaftlich tragfähig ausgestaltet sind.

Für Installateure, Stadtwerke und Projektentwickler bedeutet dies: Die Rahmenbedingungen für Netzanschlüsse könnten sich grundlegend ändern. Standardisierte Verträge und transparentere Netzdaten bieten Chancen, erfordern aber auch neue Kalkulationsmodelle.

Ausblick: Netzgipfel und Gesetzgebungsverfahren entscheidend

Branchenvertreter fordern nun einen strukturierten Dialog zwischen Politik, Netzbetreibern und Erzeugern. Ein Netzgipfel könnte dazu beitragen, die verschiedenen Vorschläge zu bündeln und in ein rechtssicheres Gesetzgebungsverfahren zu überführen.

Entscheidend wird sein, ob es gelingt, Investitionssicherheit und Systemeffizienz in Einklang zu bringen. Für die Photovoltaik-Branche steht viel auf dem Spiel: Ohne verlässliche Netzanschlussbedingungen könnte der Ausbau ins Stocken geraten – mit direkten Auswirkungen auf die Energiewendeziele.

Quelle: BEE – Bundesverband Erneuerbare Energie / BWE – Bundesverband WindEnergie / LEE – Landesverband Erneuerbare Energien Niedersachsen|Bremen | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH