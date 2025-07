BayWa re sichert Milliarden-Finanzierung bis 2029

Insgesamt drei Milliarden Euro an Finanzmitteln hat sich die BayWa re sichern können. Damit will sie bis 2029 die Position als unabhängiger Stromerzeuger festigen.

Das in Folge der Schieflache des Mutterkonzerns BayWa angeschlagene Regenerativunternehmen BayWa re hat im Zuge der Restrukturierung Milliardenzusagen zur Finanzierung des künftigen Geschäftes erhalten. Wie die Münchener Gesellschaft mitteilte, umfasst die Vereinbarung ein Volumen von rund 3 Milliarden Euro bis 2029. Es umfasst Bankfinanzierungen, Gesellschafterdarlehen sowie Garantien/Avale für das operative Geschäft. Darin enthalten sei auch die bereits im März angekündigte zusätzliche Bereitstellung von rund 435 Millionen Euro. Dies schaffe die solide finanzielle Basis für eine erfolgreiche Transformation in den nächsten Jahren.

Mit diesem wichtigen Meilenstein treten wir aus einer Position der finanziellen und strategischen Stärke in die nächste Phase unserer Geschäftsentwicklung und haben einen klaren Rahmen für unsere operativen Initiativen und den Aufbau der Pipeline“, sagt CRO Hans-Joachim Ziems.

Die erfolgreiche Durchfinanzierung für die nächsten Jahre unterstreiche das Vertrauen und die Überzeugung sowohl der Gesellschafter als auch Finanzierungspartner mit Blick auf das künftige Geschäftsmodell von BayWa r.e. Die BayWa AG hält weiterhin die Mehrheitsbeteiligung von 51% an BayWa r.e., während Energy Infrastructure Partners (EIP) als engagierter Partner mit einem Anteil von 49% seine branchenspezifische Expertise einbringt.

Dank dieser Finanzierung sei BayWa r.e. in der Lage, den Fokus auf die erfolgreiche Entwicklung des operativen Geschäfts zu lenken und so eine Position als „Independent Power Producer“ (IPP) zu sichern. Dies umfasse die Planung, Entwicklung und den Bau von Projekten in den Bereichen Wind, Solar und Batteriespeicher, den Betrieb und die Wartung solcher Anlagen sowie den Energiehandel. BayWa r.e. werde ferner ihre globale Geschäftstätigkeit fortsetzen und sich dabei gezielt auf Märkte konzentrieren, die sowohl stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen als auch aussichtsreiche Wachstumsperspektiven bieten. Wie bereits kommuniziert, soll das Solarhandelsgeschäft perspektivisch verkauft werden und ergänzt bis dahin das Kerngeschäft als wichtige strategische Säule.

Quelle: BayWa re | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH