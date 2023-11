Größter Batteriespeicher Europas ensteht in Niedersachsen

In Alfeld an der Leine baut Kyon Energy einen Batteriegroßspeicher mit 137,5 MW Leistung. Es ist bis dato das größte genehmigte Speicherprojekt in Europa.

Der Batterieentwickler Kyon Energy hat die Genehmigung für ein neues Batteriegroßspeicherprojekt in Alfeld (Leine), Niedersachsen, erhalten. Wie das Unternehmen mitteilte, hat wird die Anlage eine Speicherleistung von 137,5 Megawatt und eine Speicherkapazität von 275 Megawattstunden erbringen. Damit sei sie das bislang größte genehmigte Speicherprojekt in Europa. Die Speicherkapazität in Alfeld übersteigt die aktuell größte Anlage Europas um 50 Prozent. Der Baustart der Anlage ist für nächstes Jahr geplant, die Inbetriebnahme soll dann bis Ende 2025 folgen.

„Für den Erfolg der Energiewende in Deutschland ist es essenziell, die Speicherkapazitäten massiv auszubauen. Batteriespeicher sind unverzichtbar für die Integration erneuerbarer Energien in unsere Stromnetze und die Versorgungssicherheit in Deutschland. Die Genehmigung des Projekts in Alfeld ist ein entscheidender Schritt in Richtung einer nachhaltigen und unabhängigen Energiezukunft“, sagt Florian Antwerpen, Geschäftsführer von Kyon Energy.

In den vergangenen zwei Jahren habe Kyon Energy Speicherprojekte mit einer Leistung von über 120 Megawatt in Betrieb genommen. Inzwischen liegen weitere Genehmigungen für knapp ein halbes Gigawatt Speicherleistung vor. Das Projekt in Alfeld stellt dabei die aktuell größte genehmigte Anlage dar.

Bernd Beushausen, der Bürgermeister der Stadt Alfeld (Leine), kommentiert: „Mit Kyon Energy haben wir einen verlässlichen Partner kennengelernt. Die Stadt ist sehr stolz darauf, dass sich die Firma dazu entschieden hat, ihre neue Batteriegroßspeicheranlage hier in Alfeld zu errichten. Wir freuen uns daher, mit Kyon Energy zusammen, dass die Stadt Alfeld (Leine) ab 2025 auch im Bereich der Energiewende Vorbildfunktionen für den Süden des Landkreises Hildesheim übernehmen kann.”

Die Speicheranlage werde in der Nähe des Umspannwerks errichtet. Die hohe Speicherkapazität ermögliche es dabei, überschüssige Energie aus erneuerbaren Energiequellen einzuspeichern und diese bedarfsgerecht wieder ins Netz einzuspeisen. Der Speicher lädt dabei zu Zeiten geringer Nachfrage und günstiger Strompreise, was insbesondere zutrifft, wenn die Erzeugung aus erneuerbaren Stromquellen hoch ist. Er entlädt sich wiederum zu Zeiten hoher Nachfrage und entsprechend teurer Strompreise – also zu Zeiten mit wenig erneuerbarem Strom im Netz. So fördern Speicher nicht nur die Integration Erneuerbarer in den Strommix, sondern tragen auch zur Senkung des Gesamtstrompreises bei.

15.11.2023 | Quelle: Kyon Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH