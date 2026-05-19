Balkonkraftwerk-Speicher nachrüsten: Snettbox DC1600 BPV als Plug-and-Play

Die battery-direct GmbH & Co. KG bringt mit der Snettbox DC1600 BPV einen DC-seitigen Batteriespeicher für Balkonkraftwerke auf den Markt. Das System mit 1,5 kWh nutzbarer Kapazität wird zwischen Solarmodul und Mikrowechselrichter installiert – ohne Eingriff in die Hauselektrik. Entwicklung und Fertigung finden nach Unternehmensangaben vollständig am deutschen Standort Bad Schönborn statt.

Autonome Regelung ohne externe Steuereinheit

Der Balkonkraftwerk-Speicher Snettbox DC1600 BPV schaltet selbstständig zwischen Lade- und Entladebetrieb um. Tagsüber entnimmt das System einen Teil der PV-Modulleistung, um den integrierten Lithium-Ionen-Akku zu laden. Sinkt die Modulspannung abends unter einen definierten Schwellenwert, wechselt die Einheit automatisch in den Versorgungsbetrieb. Der Mikrowechselrichter erhält dann kontinuierlich zwischen 50 und 100 Watt – ausreichend, um typische Haushaltsgrundasten in den Abend- und Nachtstunden zu bedienen. Eine externe Steuereinheit ist dafür nicht erforderlich.

Das System ist kompatibel mit Solarmodulen, die im MPP-Spannungsbereich von 30 bis 40 Volt arbeiten. Unterstützte Mikrowechselrichter sind nach Herstellerangaben die HMS-Serie von Hoymiles sowie Geräte des Herstellers Deye.

Balkonkraftwerk-Speicher per MC4-Steckverbinder installiert

Die Montage richtet sich an Endanwender. Der Lieferumfang enthält einen vorkonfigurierten Kabelbaum mit MC4-Steckern und zwei Y-Adaptern. Die Snettbox wird werkzeuglos in die bestehende DC-Leitung zwischen Modul und Wechselrichter eingeschleift. Ein Eingriff in den Zählerschrank oder die Hausverdrahtung entfällt damit. Unabhängig davon sind Betreiber verpflichtet, die Anlage im Marktstammdatenregister zu registrieren und dem Netzbetreiber zu melden.

Für die Systemüberwachung stellt battery-direct eine Bluetooth-App bereit. Sie zeigt Ladezustand (SoC), Ausgangsspannung, aktuelle Leistung sowie die verbleibende Lade- und Entladedauer an. Software-Updates werden ebenfalls per Bluetooth eingespielt. Optional ist ein „DataLink” erhältlich, der die Einheit per Kabelverbindung an einen Router anbindet und eine Ferndatenabfrage über die Snettbox Cloud ermöglicht.

Speicher: Gehäuse, Schutzart und Sicherheitsnormen

Das Gehäuse aus eloxiertem Aluminium misst 250 × 165 × 200 Millimeter und wiegt 11,5 Kilogramm. Die Schutzart IP44 erlaubt den Einsatz im geschützten Außenbereich, etwa auf überdachten Balkonen. Der Speicher ist auf 4.000 Ladezyklen bei 80 Prozent Entladetiefe ausgelegt mit einer Garantiezeit von fünf Jahren. Das System erfüllt die Transport- und Sicherheitsnorm UN 38.3 sowie die Batterienorm IEC 62619.

Der Listenpreis liegt bei 1.069,81 Euro inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer. Betreiber, die unter die Nullsteuerregelung nach § 12 Abs. 3 UStG fallen, zahlen 899 Euro.

Fazit / Ausblick

DC-seitige Speicherlösungen für Balkonkraftwerke adressieren eine wachsende Anwendergruppe: Nach Angaben der Bundesnetzagentur waren Mitte 2025 in Deutschland über 1 Million steckerfertige Solaranlagen registriert. Die Nachfrage nach Nachrüstspeichern steigt, weil viele Bestandsanlagen keinen eigenen Batteriespeicher besitzen. Ob die DC-Kopplung gegenüber AC-seitigen Alternativen Wirkungsgradvorteile liefert, hängt von der jeweiligen Systemkonfiguration ab – unabhängige Messdaten zur Snettbox liegen bislang nicht vor.

Quelle: battery-direct GmbH & Co. KG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH