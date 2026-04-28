Neue Wirkungsgrad-Rekorde von Longi für Solarzellen und Photovoltaik-Module

Mit einem Wirkungsgrad von 28,13 Prozent hat Longi einen neuen Rekord für Silizium-Solarzellen aufgestellt. Das Solarmodul auf Basis der Rekordzellen erreicht einen Wirkungsgrad von 26,4 Prozent.

Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Longi hat neue Wirkungsgrad-Rekorde mit seiner Hybrid-Interdigitated-Back-Contact-Technologie (HIBC) erzielt. Das Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISFH) in Deutschland hat einen Solarzellen-Wirkungsgrad von 28,13 Prozent zertifiziert. Das National Laboratory of the Rockies (NLR) in den USA für Solarmodule auf Basis von HIBC-Zellen einem Wirkungsgrad von 26,4 Prozent ermittelt. Bisher hatte Longi einen Wirkungsgrad von 27,3 Prozent mit Silizium-Solarzellen erreicht. Trina Solar hatte kürzlich laut pv magazine mit einer TOPCon-kompatiblen Hybrid-Rückkontakt-Solarzelle (THBC-Solarzelle) einen Wirkungsgrad von 28,0 Prozent erreicht.

Verbesserte Passivierung und Kristallisation steigern Wirkungsgrad der HIBC-Zellen

Die HIBC-Zellen hat Longi in seinem zentralen Forschungs- und Entwicklungsinstitut entwickelt. Das Entwicklungsteam setzte Kerntechnologien wie die In-situ-Patterned-Edge-Passivierung (iPET) und die laserinduzierte Kristallisationsmodifikation (LIC) ein. Durch die Optimierung von Strukturdesign, Materialauswahl und Fertigungsprozessen konzentrierte sich das Team auf die Verbesserung der optischen Leistung, der Qualität der Grenzflächenpassivierung und der Ladungstransporteffizienz. Diese technischen Entwicklungen sollen den Weg für den kommerziellen Einsatz hocheffizienter kristalliner Siliziumzellen ebnen.

Während die Wirkungsgrade von Labor-Solarzellen weiter steigen, hat die Technologie bereits in kommerziellen Anwendungen ein beachtliches Leistungsniveau erreicht. Im April 2026 veröffentlichte das globale Medienunternehmen Taiyangnews sein aktuelles Ranking der Wirkungsgrade kommerziell erhältlicher Photovoltaik-Module. Die PV-Module der Longi EcoLife-Serie, die die HIBC-Technologie nutzen, sicherten sich mit einem Wirkungsgrad von 25 Prozent in der Massenproduktion den ersten Platz gemeinsam mit einem Rückkontakt-Solarmodul von Aiko, das ebenfalls 25 Prozent Wirkungsgrad erreicht.

Longi legt den Schwerpunkt auf die Umsetzung von Laborforschungsergebnissen in die großtechnische industrielle Photovoltaik-Produktion. Durch die Beschleunigung des Übergangs von Forschungsergebnissen zur Massenfertigung will Longi wettbewerbsfähigere Solarprodukte für den globalen Markt bereitstellen. Der Fokus liegt einer eigenständigen technologischen Entwicklung.

Quelle: Longi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH