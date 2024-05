Longi: neuer Wirkungsgrad-Rekord für Silizium-Solarzellen 27,3 %

Erneut hat Chinas Longi den Wirkungsgrad von Solarzellen gesteigert. Bestätigt vom Hamelner Institut für Solarenergieforschung (ISFH) legte die Effizienz bei Silizium-Hetrojunction-Zellen auf 27,3 Prozent zu.

Der chinesische PV-Produzent Longi freut sich über einen weiteren Weltrekord bei der Effizienz von Solarzellen. Wie das Unternehmen mitteilte, geht es um eine von Longi neu entwickelte Silizium-Heterojunction-Rückkontakt (HBC)-Solarzelle. Diese habe unter Laborbedingungen einen Wirkungsgrad von 27,30 % erreicht. Die Messung hat das Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISFH) durchgeführt, die das Ergebnis auch bescheinigt habe.

Das Unternehmen hatte erst vor vier Monaten einen Rekord für Silizium-Solarzellen von 27,09 % vermeldet. Insgesamt sei es das 17. Mal, dass Longi seit April 2021 einen Rekordwirkungsgrad bei Solarzellen erzielen konnte. Im vergangenen November war Longi mit einem neuen Wirkungsradrekord bei Silizium-Perowskit-Tandemsolarzellen von 33,5 % an die Öffentlichkeit gegangen.

Das Unternehmen hat ferner sein neues Modul Hi-MO 9 vorgestellt. Das Produkt verfüge über eine Leistung von bis zu 660 W. Es basiere auf der hybriden und passivierten Rückkontakt-Solarzellentechnologie (HPBC) der zweiten Generation. Deren Basis sei wiederum der so genannte TaiRay-Wafer. Diesen Silizium-Wafer habe Longi im März 2024 auf den Markt gebracht. Das Hi-MO 9-Modul hat einen Umwandlungswirkungsgrad von bis zu 24,43 % und ist für den Einsatz in einer Reihe von schwierigen Umgebungen (einschließlich Seen, Berge und Wüsten) ausgelegt.

„Unser neues HI-MO 9-Modul behält die Leistung während seiner gesamten Lebensdauer bei“, sagt Dennis She, Vice President der Longi Green Energy Technology Co. „Kraftwerkseigentümer können sicher sein, dass eine mit dem Hi-MO 9-Modul gebaute Anlage ihnen helfen wird, sie so effizient wie möglich zu nutzen.“ Die Module sollen am Produktionsstandort in Jiaxing hergestellt werden.

Quelle: Longi | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH