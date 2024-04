Rekordleistung: Photovoltaik-Modul von Trina Solar erreicht 740,6 Watt

Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Trina Solar hat mit seinem n-type i-TOPCon Solarmodul eine maximale Ausgangsleistung von 740,6 Watt erzielt. Damit ist es weltweit das bisher leistungsstärkste PV-Modul.

Das 210-mm n-Typ i-TOPCon-Modul von Trina Solar hat eine maximale Ausgangsleistung von 740,6 Watt erreicht. Das ist laut Hersteller die höchste bislang erreicht Leistung eines Photovoltaik-Moduls. Die Rekordleistung für ein Photovoltaik-Modul hat der TÜV SÜD über das State Key Laboratory of PV Science and Technology in Changzhou in China zertifiziert. Es ist laut Trina Solar das 26. Mal, dass das Unternehmen einen Weltrekord hinsichtlich der Umwandlungseffizienz und Ausgangsleistung von PV-Modulen aufgestellt hat.

„Bahnbrechende Erfolge wie dieser sind das Ergebnis unseres kontinuierlichen Einsatzes für technologische Innovation und Spitzenleistungen“, sagt Gao Jifan, Chairman und CEO von Trina Solar. Diese neueste Entwicklungsleistung hat das Unternehmen durch eine ausgereifte Integration hoch entwickelter Verfahren ermöglicht. Dazu gehören i-TOPCon, laserunterstützte Metallisierung, Kantenpassivierung, widerstandsfähige kompakte Leiterbahnen und minimierte Zellabstände für niederohmige Verbindungen. Diese Innovationen haben die Zellpassivierung maßgeblich verbessert, die optischen Eigenschaften optimiert und elektrische Leitungsverluste minimiert, was zu einer erheblichen Steigerung der Modulleistung und -effizienz geführt hat und somit die Rekordleistung für ein Photovoltaik-Modul ermöglicht hat.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Trina Solar war einer der Pioniere bei der Entwicklung der n-Type Technologie und sieht sich auch als Vorreiter in der industriellen Anwendung der i-TOPCon Technologie. Zuvor stellte das Unternehmen 2015 den ersten Weltrekord für industriell hergestellte, großflächige n-Typ i-TOPCon Zellen auf und war 2018 führend in der Weiterentwicklung der TOPCon-Zelltechnologie vom Laborstatus zur Serienfertigung.

Trina Solar kündigte im vergangenen August die Serienfertigung von Modulen der Serie Vertex N 700W+ an. Das Unternehmen hat seine i-TOPCon-Technologie weiterentwickelt, wodurch die Ausgangsleistung seines 210-mm n-Typ-Moduls 720,53 W erreichte. Das ist laut Hersteller die höchste Leistung unter den in Großserie gefertigten TOPCon-Modulen. TOPCon hat mittlerweile breite Anerkennung gefunden, wird immer häufiger eingesetzt und bietet zudem weiteres Entwicklungspotenzial.

Quelle: Trina Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH