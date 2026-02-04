Bidirektionales Laden: Forschungsprojekt sucht Pilotkund:innen

Im Rahmen des Forschungsprojekts „BDL Next“ werden 20 Pilotkundinnen und Pilotkunden gesucht, die ab Mai 2026 an einem Feldversuch zum bidirektionalen Laden teilnehmen möchten. Die Projektleitung liegt bei der Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V. (FfE)

Das Projekt BDL Next untersucht die Potenziale des bidirektionalen Ladens. Dabei beziehen Elektrofahrzeuge nicht nur Energie aus dem Netz, sondern können auch Energie zurückgeben. In dem Projekt kommt ein BMW iX3 der neuen Klasse zum Einsatz. Durch die Vehicle-to-Grid-Technologie (V2G) können die Fahrzeuge als dezentrale Energiespeicher dienen und Strom ins öffentliche Netz zurückspeisen, um Strompreis-Schwankungen vorteilhaft zu nutzen und idealerweise dadurch auch das Energiesystem zu stabilisieren.

Gesucht werden Leute, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

Ein- oder Zweifamilienhaus in den Gebieten der Verteilnetzbetreiber Bayernwerk Netz und Westnetz mit eigenem Stellplatz und PV-Anlage. In welchem Netzgebiet sie sich befinden, können Interessierte auf der Website www.vnbdigital.de in Erfahrung bringen.

PV-Anlage ohne Volleinspeisung sowie ein eigener PKW-Stellplatz und Bereitschaft, erforderliche Elektroinstallationen vornehmen zu lassen.

Bereitschaft zur Teilnahme an anonymisierten Umfragen und Erhebungen im Rahmen des Pilotprojekts

BMW iX3 der Neuen Klasse ist bereits bestellt (Kauf oder Privatleasing) und Auslieferungstermin vor Juli 2026 ist bestätigt. Bei Anmeldung muss dieser Termin genannt werden.

Vorteile für Teinehmer:innen

Wer diese Voraussetzungen erfüllt, profitiert im Rahmen des Feldversuchs zum bidirektionalen Laden von folgenden Vorteilen:

Teilnahme an innovativen V2G-Forschungsprojekt mit Early-Adopter-Charakter

Erfahrene Servicetechniker übernehmen kostenfrei alle notwendigen Elektroinstallationen.

Die Teilnehmenden erhalten kostenfrei eine bidirektionale Wallbox von BMW sowie ein Heim-Energie-Management-System (HEMS) von gridX.

Eine enge Betreuung wird durch einen First-Level-Support während des gesamten Feldversuchs gewährleistet. Darüber hinaus stehen alle Konsortialpartner für Fragen zur Verfügung.

Die Teilnehmer:innen erhalten eine Vergütung für den zurückgespeisten Strom und werden im Rahmen der Testphase durch finanzielle Anreize motiviert, ihre Batteriekapazität für flexible Lade- und Entladevorgänge bereitzustellen. Mittels App-Steuerung können die Teilnehmenden des Pilotversuchs ihre Ladestrategien bequem optimieren und sicherstellen, dass sie jederzeit genügend Ladekapazität für spontane Fahrten zur Verfügung haben.

Die Projektpartner möchten von den Erfahrungen der Teilnehmenden lernen. Im Rahmen des Projekts werden regelmäßige Befragungen durchgeführt, um anonymisierte Daten zum Ladeverhalten zu sammeln. Geplanter Start für den Pilotversuch ist Mai 2026.

Wer die Voraussetzungen für eine Teilnahme erfüllt und Interesse hat, die Zukunft des elektrischen Ladens schon heute zu erleben, sollte sich bis zum 28. Februar melden unter: bdlnext@bmw.de

Quelle: FfE | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH

Die Fakten in Kürze: