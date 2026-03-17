HEMS: Energiemanagementsystem beegy für EEBus zertifiziert

Die MVV-Tochter Beegy hat für ihr Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) die EEBus-Zertifizierung erhalten. Das ist eine Option dafür, PV-Anlagen wie gesetzlich vorgeschrieben von Ferne steuern zu können.

Die beegy GmbH, ein Unternehmen der MVV Energie AG, hat für ihr eigenentwickeltes Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) die offizielle Zertifizierung der EEBUS Initiative e.V. erhalten. Wie das Unternehmen mitteilte, fand die Zertifizierung im Living Lab Cologne, der offiziellen Testumgebung des Vereins, in enger Zusammenarbeit mit dem Technologiepartner Enqs statt. Enqs unterstütze Beegy dabei während des gesamten Zertifizierungsprozesses mit technischer Expertise, Testunterstützung und Implementierungsbegleitung. Das beegy HEMS erfülle damit alle Anforderungen an ein interoperables Energiemanagement sowie die regulatorischen Anforderungen gemäß §14a EnWG und §9 EEG. Diese gesetzlichen Passi betreffen die Fernsteuerung von zum Beispiel PV-Anlagen, die das HEMS managt.

Als White-Label-Lösung biete das beegy HEMS Energieversorgern und Installationsunternehmen die Möglichkeit, im Prosumer-Segment gesetzeskonforme netz- und marktdienliche Funktionalitäten bereitzustellen – ohne eigenen Entwicklungsaufwand. Das System empfängt Netzsignale über das Smart-Meter-Gateway per CLS-Schnittstelle und leite diese herstellerübergreifend an Wallboxen, Wärmepumpen und PV-Wechselrichter weiter. Jeder Steuerbefehl und jede Systemantwort erhalte eine auditfeste Dokumentation. Die Steuerungslogik laufe lokal und sei damit unabhängig von einer kontinuierlichen Internetverbindung. Dies gewährleiste eine hohe Versorgungssicherheit und Systemstabilität auch in Netzsituationen mit kurzzeitig unterbrochenem Datenzugang.

EEBUS ist ein offener, herstellerübergreifender Kommunikationsstandard, der energiebezogene Geräte – Wärmepumpen, Wallboxen, PV-Anlagen und Batteriespeicher – über ein gemeinsames Protokoll verbindet und koordiniert. Die Zertifizierung bestätigt, dass das beegy HEMS zentrale Anwendungsfälle wie zum Beispiel die Begrenzung der Leistungsaufnahme zuverlässig unterstützt. Das System werde damit in die offizielle Geräteliste der EEBUS Initiative e.V. aufgenommen.

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