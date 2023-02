Freie Plätze bei Kommunal-Seminar zu Solarthermie in Wärmenetzen

Foto: Guido Bröer Solarthermie für Fern- und Nahwärme wird für viele Kommunen zum Thema. Ein Difu-Seminar hilft am 1. März bei der Orientierung.

Hauptsächlich an interessierte Vertreter:innen von Kommunen richtet sich ein Impulsseminar zu großen Solarthermieanlagen in Fern- und Nahwärmenetzen am 1. März in Köln. Die Teilnahme ist kostenlos und es gibt noch freie Plätze.

Einen ganzen Tag lang können sich Interessierte bei der kostenlosen Präsenzveranstaltung des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) intensiv über die Möglichkeiten der Solarthermienutzung in Fern- und Nahwärme informieren. Unter dem Titel „Solare Wärmenetze als eine Lösung für den kommunalen Klimaschutz“ vermittelt die Veranstaltung Kenntnisse zum aktuellen Stand der Solarthermie in Wärmenetzen. Das Seminar bietet zudem reichlich Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch in Kleingruppen zu Strategie, Planung und Flächenfindung sowie zu technischen Fragestellungen. Seminarleiter Paul Ratz vom Difu freut sich, die Präsenzveranstaltung in Köln dank einer Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) im Rahmen des Projektes SolnetPlus kostenlos anbieten zu können. Er sagt: „Das Thema Solarthermie für Wärmenetze ist in der kommunalen Zielgruppe immer noch zu wenig bekannt. Dabei bietet es eine erstklassige Möglichkeit für sehr viele Kommunen, Klimaschutz mit stabilen Energiepreisen zu verbinden. Und spätestens mit der von der Bundesregierung angekündigten Pflicht zur kommunalen Wärmeplanung ist das Thema für Städte und Gemeinden hochaktuell geworden.“ Das Seminar richtet sich vornehmlich an kommunale Entscheider:innen und Verwaltungsmitarbeitende, Klimaschutzmanager:innen und alle interessierten Akteur:innen aus dem kommunalen Umfeld. Stand heute gibt es noch einige freie Plätze. Programm und Anmeldung finden sich unter diesem Link. SolnetPlus ist ein Projekt zur Marktbereitung für solare Wärmenetze. Hieran arbeitet das Difu zusammen mit Expert:innen des Hamburg-Instituts, des Fernwärmeverbandes AGFW des Steinbeis-Forschungsinstituts Solites und der Solarthemen. Das Projekt wird vom BMWK gefördert. Hintergrundinformationen zum Thema bietet auch die Internetseite solare-waermenetze.de 23.1.2023 | Quelle: Difu | Solarserver.de

