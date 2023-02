Photovoltaik: BayWa re expandiert nach Österreich

Solargroßhändler BayWa re baut seine Präsenz in Österreich aus. Von dort sollen auch Kroatien und Slowenien bedient werden.

Die BayWa r.e. weitet ihr Photovoltaik-Geschäft in Österreich aus. Dazu hat sie laut Unternehmensmitteilung die Tochter BayWa r.e. Solar Systems GmbH gegründet. Sie werde für den Vertrieb von Solarkomponenten am Standort Poggersdorf in Kärnten verantwortlich sein. Hintergrund sei die dynamischen Entwicklung auf dem österreichischen PV-Markt. BayWa r.e. Solar Systems investiert dazu in ein eigenes Lager am Standort Spittal an der Drau und baut seine Büroflächen am Standort in Poggersdorf aus.

Seit Beginn des Jahres agiere die BayWa r.e. Solar Systems GmbH als eigenständiges Unternehmen. Zuvor war die Solarhandelsgesellschaft mit einem eigenen Vertriebsbüro tätig. Lieferungen von Solarkomponenten erfolgten allerdings über die Schwestergesellschaft BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH von Tübingen aus.

Durch die Eröffnung des neuen Lagers vor Ort verbessere sich nicht nur der Kundenservice, sondern auch der gesamte Lieferprozess. Zum einen verringerten sich durch die kürzeren Lieferwege die Lieferzeiten signifikant. Zudem werde das exklusiv von BayWa r.e. vertriebene novotegra-Montagesystem künftig am neuen Standort Spittal/Drau ab Lager verfügbar sein.

Von dem neuen Lager will die BayWa außerdem die Märkte Slowenien und Kroatien von Österreich aus betreuen. Das optimiere Logistikprozesse und Transportkosten, zudem gebe es erweiterte Handlungsspielräume für bessere Disposition.

Martin Zechner, Geschäftsführer der BayWa r.e. Solar Systems GmbH, kommentiert die Ausgründung: „Dank unseres kontinuierlichen Wachstums und einer erheblichen Umsatzsteigerung in den letzten Jahren war es uns möglich, den Schritt in die Selbstständigkeit schon ein Jahr früher als geplant zu gehen.“

Alexander Schütt, Regional Director bei BayWa r.e. Solar Trade, fügt hinzu: „Wir sind sehr stolz auf den Erfolg der Kollegen in Österreich. Insbesondere im Hinblick auf das riesige Ausbaupotenzial – im letzten Jahr hat die Alpenrepublik den jüngsten Hochrechnungen zufolge die Gigawattmarke geknackt – freuen wir uns auf dieses neue Kapitel. Österreich will sein ambitioniertes Ziel, bis 2030 11 TWh Strom durch Solarenergie zu erzeugen, unbedingt erreichen, und es ist toll, mit unserer Expansion dazu beitragen zu können.“

Aufgrund des beträchtlichen Wachstums ist die BayWa r.e. Solar Systems GmbH sowohl in Poggersdorf als auch in Spittal an der Drau auf der Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Bereiche Vertrieb, Lager und Logistik, Qualität und Sicherheit sowie technische Beratung. Vorherige Erfahrung im Bereich Photovoltaik sei nicht unbedingt nötig – motivierte Quereinsteiger seien genauso herzlich willkommen.

23.2.2023 | Quelle: BayWa re | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH