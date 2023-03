Solarwatt PV-Installationstochter e-nel eröffnet Standort in Hamburg

Der Installationsbetrieb e-nel, Tochterunternehmen des Photovoltaikanbieters Solarwatt, baut in Hamburg einen zusätzlichen Standort auf.

Am 1. März hat das Lübecker Unternehmen eine Büro- und Lagerfläche von knapp 600 Quadratmetern im Hamburger Stadtteil Wandsbek bezogen. In den vergangenen Jahren war e-nel laut Pressemitteilung mit der Installation von rund 150 PV-Anlagen bereits in Hamburg aktiv. Dabei habe das Unternehmen über 2.500 Solarmodule von Solarwatt verbaut. Zukünftig will der Installationsbetrieb in der Hansestadt pro Jahr mehr als 100 Anlagen in Betrieb nehmen. Zum Ende des Jahres soll das e-nel-Team vor Ort aus 25 Personen bestehen. Darüber hinaus sollen auch Handwerker selbst ausgebildet werden.

Die Nachfrage nach Solaranlagen steigt aktuell immer weiter an, wie e-nel-Geschäftsführer Falko Rerop bestätigt: „Auch in Hamburg wollen sich zunehmend Privatpersonen und Gewerbebetriebe mit sauberer und günstiger Sonnenenergie selbst versorgen und damit bestenfalls noch ihr Elektroauto laden und eine Wärmepumpe antreiben. Hier wollen wir helfen und den Hamburgern Sektorenkopplung aus einer Hand anbieten.“ Befeuert wird die Nachfrage auch durch die Politik: Seit dem 1. Januar 2023 müssen alle privaten und geschäftlichen Neubauten in Hamburg mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet werden.

Das Lübecker Solarwatt-Tochterunternehmen e-nel habe im vergangenen Geschäftsjahr den Umsatz im Vergleich zu 2021 um 130 Prozent gesteigert. Insgeamt habe man 2022 rund 200 Photovoltaikanlagen installiert. Im Jahr 2023 sollen es mehr als 300 Anlagen werden. E-nel beschäftigt zurzeit etwa 35 Personen, die sich vorrangig um die Projektierung und die Installation von Photovoltaikanlagen für Privatpersonen und Gewerbe kümmern. Der Photovoltaik-Anbieter Solarwatt ist in Deutschland Marktführer im Einfamilienhaus-Segment. Allein in 2022 hat das Dresdner Unternehmen hierzulande rund 40.000 Photovoltaik-Anlagen verbaut und in Betrieb genommen.

