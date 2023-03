Photovoltaik-Module von Sharp erhalten marokkanische CMIM-Zertifizierung

Das CMIM-Zeichen bescheinigt die Konformität von Produkten, die in Marokko zum Verkauf angeboten werden. Dank der Zertifizierung will Sharp Energy Solutions Europe mehr Solarmodule nach Marokko liefern.

Sharp Energy Solutions Europe hat kürzlich die marokkanische Cم (CMIM-Zertifizierung) für seine hocheffizienten Solarmodule NU-JC410B, NU-JC415B, NU-JC415, NU-JD550 und NB-JD550 erhalten. Das CMIM-Zeichen ist vergleichbar mit dem europäischen CE-Kennzeichen. Es bescheinigt die Konformität von Produkten, die in Marokko zum Verkauf angeboten werden. Das Zertifizierungszeichen dient dazu, die Sicherheit von Industrieprodukten auf dem marokkanischen Markt zu gewährleisten.

Marokko ist ein Land mit großem Potenzial für Solarenergie. Ein neuer Fahrplan sieht vor, den Anteil erneuerbarer Energien am Strommix bis 2040 auf 70 % und bis 2050 auf 80 % zu erhöhen. Außerdem unterzeichnete das Land kürzlich ein Abkommen über eine „grüne Partnerschaft“ mit der Europäischen Union, um die Zusammenarbeit im Bereich der erneuerbaren Energien zu verstärken. Solarenergie gewinnt also an Bedeutung, und der Markt expandiert rasch.

CMIM-Zertifizierung soll Marokko-Geschäft von Sharp verstärken

Mit der neuen CMIM-Zertifizierung seiner Photovoltaik-Module kann Sharp seine Kapazitäten ausbauen und in Zusammenarbeit mit seinen Geschäftspartnern mehr Solarmodule nach Marokko liefern. Neben seinen Produkten bringt Sharp über 60 Jahre Erfahrung im Photovoltaikgeschäft mit, vor allem im technischen Bereich. Zudem verfügt das Unternehmen über ein umfangreiches Know-how in den Bereichen Wohn-, Industrie-, Gewerbe- und Freiflächen-PV-Anlagen.

„Es besteht kein Zweifel, dass Marokko über die natürlichen Ressourcen, die regulatorische Unterstützung und das Engagement der Regierung verfügt, um zur grünen Revolution in Afrika beizutragen. Vor allem das Modul NU-JC415, das für das Klemmen auf der kurzen Seite des Rahmens geeignet und für den Einsatz an Wohngebäuden konzipiert ist, eignet sich perfekt, um den Bedarf an kleinen gewerblichen und industriellen Aufdachanlagen in Marokko zu erfüllen“, sagt Celia Alcaraz, Country Manager bei Sharp Energy Solutions Europe. „Das NU-JD550 und die bifaziale Version NB-JD550 hingegen bieten Kunden niedrigere Stromgestehungskosten (LCOE) und eine höhere Investitionsrendite für gewerbliche und industrielle Freiflächenanlagen. Mit unseren Produkten, unserer langen Geschichte und unserem schnellen und zuverlässigen Support können wir den besten Service und die beste Qualität für Solaranlagen in verschiedenen Anwendungsbereichen in Marokko bieten. Mit dem marokkanischen CMIM-Zeichen für unsere Module werden wir Marokko auf seinem Weg zu mehr erneuerbarer Energie begleiten.“

8.3.2023 | Quelle: Sharp | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH