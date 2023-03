Tesvolt: neue Batteriespeicher für Gewerbe

Tesvolt stellt eine neue Generation von Batteriespeichern vor. Sie richtet sich an eine breite Kundschaft an Gewerbebetrieben.

Der Wittenberger Speicherspezialist Tesvolt geht mit einer Serie neuer Batteriespeicher an den Markt. Sie richten sich an Gewerbebetrieben – von der kleinen Bäckerei bis zum großen produzierenden Betrieb. Wie das Unternehmen mitteilte, verfüge die neue Generation TS HV 30-80 E über eine System- und Kapazitätsgarantie von 10 Jahren.

Die neue Speicher-Generation besteht aus dem TS HV 30 E, TS HV 50 E und dem TS HV 80 E. Die effizienten Hochvoltspeicher seien einfach skalierbar. Miteinander kombiniert erreichen sie eine Gesamtenergie von bis zu fünf Megawattstunden. Die Speicher enthalten ferner Tesvolt Batteriemodule mit je 22 Zellen der neuesten Generation von Samsung SDI. Die hohe Energiedichte der Batteriezellen macht die Speicher besonders wirtschaftlich. Neu ist der 3­phasige Batteriewechselrichter Sunny Tripower Storage X von SMA.

„In unserer neuen Batteriespeicher-Generation bündelt sich unser gesamtes Wissen aus fast zehn Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Stromspeichern für Gewerbe und Industrie“, erklärt Simon Schandert, CTO und Co-Gründer bei Tesvolt. Die neuen Speicher ließen sich dabei für Standardanwendungen wie Eigenverbrauchsoptimierung und Lastspitzenkappung nutzen oder auch gleich verschiedene Anwendungen parallel ausführen.

Multi-Use-Funktionen für zahlreiche Anwendungen

„Gerade die Multi-Use-Funktionen, die unser Energiemanagementsystem ermöglicht, bieten enormes Potenzial. Kunden können so je nach Bedarf nahezu alle Anwendungen miteinander kombinieren, etwa eine Eigenverbrauchsoptimierung bei gleichzeitiger Steuerung der Erzeuger und Verbraucher. Oder das prognosebasierte Laden von E-Fahrzeugen bei gleichzeitiger Nulleinspeisung. So lassen sich künftig auch Anwendungsfälle und Geschäftsmodelle realisieren, die heute vielleicht noch gar keine sind“, so Schandert weiter.

Mit der Pro-Variante des Energiemanagers ließen sich bis zu 25 Ladepunkte steuern und priorisieren. Zum Beispiel können Kundenparkplätze gegenüber Mitarbeiterparkplätzen vorrangig geladen werden. Auch kann ein Ladepunkt so konfiguriert werden, dass er ausschließlich mit grünem Strom aus der Photovoltaikanlage versorgt wird.

Tesvolt bietet seinen Installationspartnern alle Services digital an. Der Installateur könne das Speicherprojekt online im Partnerportal planen, den Speicher dort konfigurieren und bestellen. Auch die Inbetriebnahme des Speichers funktioniert komplett digital, der Installateur muss die Bauteile vor Ort lediglich per QR-Code einscannen. Im Partnerportal sind alle Arbeitsschritte mit „How to“-Videos erklärt, zudem steht eine persönliche Beratung per Hotline zur Verfügung.

15.3.2023 | Quelle: Tesvolt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH