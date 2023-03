Neu: Solarthemen-Ausgabe 561 heute aktuell erschienen

+++ Habecks Photovoltaik-Strategie +++ GEG: Was heißt hier 65 % EE? +++ EE-Fernwärme: Die neuen EU-Regeln +++ Bafa: BEG-Hybridförderung bleibt unklar +++ Nachruf: Prof. Dr. Adolf Goetzberger

Habecks Photovoltaik-Strategie

In zwei Gesetzespaketen, den Solarpaketen I und II, will Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck eine in der vergangenen Woche vorgestellte Photovoltaik-Strategie realisieren. Bis zum 23. März sind Stellungnahmen erwünscht.

GEG-Referentenentwurf: Viel mehr als ein „Heizungsverbot“

Mit den bekannt gewordenen Referentenentwürfen des Bundeswirtschaftsministerium zur Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) hat jüngst die heiße Phase der Debatte um den Ausstieg aus neuen, rein fossilen Heizungen begonnen. Die Gesetzentwürfe enthalten zahlreiche Details dazu.

Weitere Details zur Umsatzsteuer für PV

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat im Vergleich zum ersten Entwurf eines Schreibens zur Regelung der Umsatzsteuern für Photovoltaikanlagen noch Änderungen vorgenommen. So sind nun zum Beispiel auch Zählerschränke teilweise für null Prozent Umsatzsteuer zu haben. Und auch bei PV-Anlagen im Mietkauf hat das BMF die Regeln angepasst.

Erneuerbare Fernwärme im Fit-for-55-Paket

Mit dem Fit-for-55-Paket will die EU-Kommission unter anderem die grü­ne Fernwärme anschieben. Dieser Solarthemen-Artikel von Bärbel Epp gibt einen Überblick über den Stand der Verhandlungen zwischen Kommission, Europäischem Parlament und dem Rat der Mitgliedsländer.

Bafa: Hybrid-Förderung weiterhin ohne Anleitung

Die praktischen Probleme, die sich aus den unterschiedlichen Fördersätzen innerhalb einer kombinierte Heizungsanlage in der BEG-Förderung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) ergeben, sind weiterhin ungelöst.

Adolf Goetzberger – Wegbereiter und Motivator

Der Solarforscher Adolf Goetzberger, Gründer und langjähriger Leiter des Fraunhofer ISE, ist gestorben. Ein Nachruf von Detlef Koenemann.

