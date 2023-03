Deutscher Solarpreis 2023: Bewerbungsfrist läuft

Der Startschuß für den Deutschen Solarpreis 2023 ist gefallen. Eurosolar und NRW.Energy4Climate wollen auch in diesem Jahr engagierte Aktive prämieren.

Für den Deutschen Solarpreis 2023 ist der Startschuß zur Bewerbungsfrist gefallen. Eurosolar, die Europäische Vereinigung für Erneuerbare Energien e.V., und die Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz, NRW.Energy4Climate, verleihen ihn gemeinsam verleihen. Die Bewerbungsphase läuft ferner bis zum 15. Juni 2023.

„Erneuerbare Energien sind Friedensenergien – sie ermöglichen eine unabhängige Energieversorgung und werden in diesen Zeiten dringender benötigt denn je,“ sagt Axel Berg, Vorsitzender von EurosolarDeutschland. „Gemeinsam suchen wir die Vorreiter der Energiewende, die mit ihrem tatkräftigen und herausragenden Engagement den Ausbau der Erneuerbaren Energien vorantreiben.“

Zur Teilnahme aufgerufen sind dafür Städte und Gemeinden, Bauschaffende, kommunale und privatwirtschaftliche Unternehmen, Vereine, Organisationen und Genossenschaften, Aktive im Medienbereich und natürlich Bürger:innen , die die Energiewende aktiv durch ihr Engagement oder durch Projekte unterstützen.

„Die Solarpreise geben lokalen Akteuren die Möglichkeit, ihr Engagement und ihren Ideenreichtum zu zeigen und so ein großes Publikum zu erreichen,“ erklärt Ulf C. Reichardt, Vorsitzender der Geschäftsführung von NRW.Energy4Climate. „Denn der Erfolg der Energiewende hängt maßgeblich von Innovationen, Mut und Herzblut aus allen Teilen der Gesellschaft ab.“

Die Verleihung erfolgt ferner in verschiedenen Kategorien – von Mobilitätslösungen über solare Architektur und Stadtentwicklung bis zu Projekten in den Bereichen Bildung, Eine-Welt-Zusammenarbeit und Medien. Alle Projekte müssen dabei realisiert oder so weit fortgeschritten sein, dass schon erste Ergebnisse vorliegen. Kernbestandteil der Bewerbung ist eine Kurzpräsentation, die die Schlüsselfaktoren und Kennzahlen des Projekts hervorhebt. Je nach Kategorie sind eingesetzte Technologien oder Angaben zur Fläche, zum Energiebedarf, zur regenerativen Energieerzeugung, zur Reduktion der CO 2 -Emissionen etc. von Bedeutung.

Eurosolar ehrt mit der jährlichen Verleihung des Deutschen Solarpreises bereits seit 1994 Vorbilder und Wegbereiter, die durch Innovation und Engagement die Energiewende mit ihren Projekten und Initiativen aktiv unterstützen und den Weg in eine erneuerbare Zukunft weisen. Bisher wurden über 300 Preisträger:innen aus Deutschland und Europa ausgezeichnet.

16.3.2023 | Quelle: Eurosolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH