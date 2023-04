TÜV Nord eröffnet neues Photovoltaik-Labor in China

Foto: TÜV Nord TÜV Nord-Mitarbeiter richten im Sonnensimulator am Standort in China PV-Module aus.

Der TÜV Nord hat ein neues PV-Prüflabor in China eröffnet. Der Verein will mit seinen PV-Dienstleistungen in dem asiatischen Land expandieren.

Der TÜV Nord hat in China ein neues, deutlich erweitertes Photovoltaik-Labor (PV Lab) eröffnet. Wie der Verein mitteilte, befindet es sich in Suzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu, etwa 100 Kilometer westlich von Shanghai. Die Erweiterung am neuen Standort in China habe sich ergeben, nachdem TÜV Nord die Anteile des bisherigen Joint-Venture-Partners erworben hatte. Nun sei er alleiniger Eigentümer des Labors. „Ein wichtiger strategischer Schritt, denn damit können wir unsere Dienstleistungen für die Photovoltaik-Branche im wichtigsten Herstellungsland weiter ausbauen und umfangreiche Prüfkapazitäten für unsere Kunden bereitstellen“, betont Alexander Ohff, Leiter Erneuerbare Energien bei TÜV Nord. „Damit stärken wir auch unser weltweites PV-Geschäft, das wir neben mehreren asiatischen Ländern aktuell auch in Middle East, Südamerika und Europa weiterentwickeln.“ Die wichtigsten Angebote umfassten sämtliche Qualifikationsprüfungen und Zertifizierungen für PV-Module und PV-Komponenten. Dazu gehörten etwa Prüfungen auf mechanische Belastungen, zur Salznebelkorrosion oder elektrische Prüfungen von Wechselrichtern. Geschäftsführerin Angella Xu wolle nun den Ausbau des Prüfportfolios mit ihrem verstärkten Team weiter vorantreiben. 14.4.2023 | Quelle: TÜV Nord | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH

