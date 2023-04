BMWK gründet Agentur für kommunalen Klimaschutz

Die Agentur für kommunalen Klimaschutz hat ihre Arbeit aufgenommen. Sie folgt dem SK:KK nach, das seit 2009 Kommunen im Klimaschutz durch Förderberatung und unterschiedliche Informations- und Vernetzungsangebote unterstützte.

Seit Anfang April firmiert das „Service- und Kompetenzzentrum: Kommunaler Klimaschutz“ (SK:KK), das bundesweit Ansprechpartner in allen Fragen des kommunalen Klimaschutzes ist, als Agentur für kommunalen Klimaschutz. Als zentrale Lotsenstelle soll die Agentur Informations-, Beratungs- und Vernetzungsleistungen für Kommunen und kommunale Akteur:innen bündeln, die im Klimaschutz aktiv werden wollen. Somit will das BMWK die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen erleichtern und beschleunigen.

Städte, Landkreisen und Gemeinden sind zentrale Akteure für das Erreichen der Klimaschutzziele. Wir unterstützen Kommunen dabei, ihr vorhandenes Klimaschutzpotenzial bestmöglich auszuschöpfen. Wir stellen mit der Agentur für kommunalen Klimaschutz den Kommunen einen starken Partner an die Seite, der sie bei der Transformation zur Treibhausgasneutralität vor Ort mit Informations-, Beratungs- und Vernetzungsangeboten unterstützt“, sagt Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck.

Neben dem bekannten Leistungsspektrum des SK:KK will man das Portfolio der neuen Agentur in den kommenden Monaten schrittweise erweitern. Dies umfasst unter anderem:

Kommunen und kommunale Akteur*innen sollen durch die Agentur noch umfassender beim Know-how- und Kapazitätsaufbau unterstützt werden, um Klimaschutzmaßnahmen künftig noch schneller und gezielter umsetzen zu können.

Aufgabe der Agentur wird es sein, Verfahrens- und Qualitätsstandards im kommunalen Klimaschutz zu sichern.

Insbesondere soll sie zur Standardisierung und Verbreitung von kommunalem Klimaschutz-Monitoring beitragen.

Agentur für kommunalen Klimaschutz beim Difu angesiedelt

Der Ausbau des SK:KK zur Agentur für kommunalen Klimaschutz unterstreicht die Bedeutung von Kommunen und kommunalen Akteur:innen für das Erreichen der nationalen Klimaschutzziele. Dabei ist die Agentur für kommunalen Klimaschutz ist, wie zuvor das SK:KK, am Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) angesiedelt. Sie ist im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) tätig. Somit knüpft die neue Agentur nahtlos an die fast 15-jährige Geschichte des SK:KK an. Allein in der vergangenen Projektlaufzeit (2019 bis 2023) führte das Team des SK:KK bundesweit mehr als 10.000 Beratungen und mehr als 300 Veranstaltungen durch. Derzeit umfasst das Team der Agentur rund 20 Mitarbeitende. Diese machen sich von den Standorten Berlin und Köln aus für noch mehr Klimaschutz auf kommunaler Ebene stark. Die Finanzierung in Höhe von insgesamt rund 21 Millionen Euro erfolgt aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI). Der Auftrag läuft noch bis März 2028.

20.4.2023 | Quelle: Difu, BMWK | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH