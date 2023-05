Monatsmarktwert Solar sinkt im April 2023 weiter

Im April lag der Monatsmarktwert Solar nur noch knapp über 8 Cent pro kWh. Er nähert sich damit wieder dem Niveau vom Sommer 2021.

Im Spätsommer 2021 begann mit dem Strompreis-Anstieg auch der Anstieg für den Marktwert Solar. Im August 2021 hatte der Marktwert für Solarstrom noch bei 7,681 Cent pro kWh gelegen, im September waren es plötzlich 11,715. Mit der Energiekrise war die Direktvermarktung zur Goldgrube geworden. Im August 2022 war der Solarstrom sogar fast 40 Cent wert. Seit Januar 2023 sind die Preise auf dem Strommarkt wieder deutlich gesunken. Der Monatsmarktwert Solar lag im April 2023 mit 8,002 Cent pro kWh nur noch knapp über dem Wert vom August 2022, wie die Daten der Übertragungsnetzbetreiber zeigen.

Damit setzt sich der Trend zu sinkenden Preisen fort, sowohl auf dem Spotmarkt als auch bei den erneuerbaren Energien. Der Marktwert für Onshore-Wind lag im April 2023 bei 8,94 Cent, Offshore-Wind brachte im Schnitt immerhin 9,26 Cent. Auffallend ist aber: Der Monatsmarktwert Solar liegt im April 2023 um mehr als 2 Cent unter dem Spotmarktpreis und damit am niedrigsten von allen Ökostrom-Werten.

Die Phasen mit negativen Preisen an der Strombörse dauerten im April teilweise über vier Stunden. Negative Preisphasen mit sechs Stunden oder mehr gab es aber nicht.

Der Marktwert der Solarenergie für alle relevant, die an der über das EEG geförderten Direktvermarktung teilnehmen. Der Monatsmarktwert Solar gibt dabei die durchschnittlichen Erlöse des Solarstroms an der Börse wieder, die mit der Direktvermarktung in dem jeweiligen Monat zu erzielen waren. Liegt dieser Marktwert unter der EEG-Vergütung, finanziert der Netzbetreiber die Differenz aus dem EEG-Umlagekonto. Das war zuletzt nicht mehr nötig. Die Monatsmarktwerte waren seit September 2021 zweistellig und übertrafen damit die EEG-Förderhöhe.

08.05.2023 | Quelle: Netztransparenz.de | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH