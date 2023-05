ASEW berät Stadtwerke zu Biomethan

Damit Stadtwerke künftig mehr Produkte um klimafreundliches Biomethan anbieten könne, hat die ASEW ein Beratungspaket geschnürt. Das könnte der Wärmewende einen Schub geben, so die Arbeitsgemeinschaft.

Die Stadtwerke-Organisation ASEW unterstützt deutsche Stadtwerke dabei, Biomethan einzusetzen. Zur Begründung hieß es bei der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW): Biomethan sei eine attraktive Möglichkeit , verschiedene gesetzliche Vorgaben zu Emissionseinsparungen zu erfüllen. Auch im Hinblick auf die GEG-Novelle und damit einhergehende neue Anforderungen an Heizungsanlagen könne Biomethan eine mögliche Erfüllungsoption darstellen. Die ASEW unterstütze Stadtwerke dabei, die Vorzüge dieses besonderen Rohstoffs gezielt in das eigene Geschäft zu integrieren.

Biomethan sei ein ganz besonderer Stoff. Chemisch weitgehend identisch mit fossilem Erdgas und somit ohne technische Anpassung in bestehenden Gasheizungen nutzbar, dabei aber mit einer deutlich besseren Umweltbilanz aufwartend, da aus Rest- und Abfallstoffen synthetisierbar. Diese Vorzüge machen Biogas optimal nutzbar, um der Wärmewende in Deutschland den dringend notwendigen Schub zu geben. Die Bundesregierung sieht die Optionen der Bioenergie nichtsdestotrotz eher kritisch.

2022 stammten rund 13,6 Terawattstunden Wärme aus Biogas (0,41 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs). Würden, so der ASEW, alle anfallenden biogenen Rest- und Abfallstoffe vollständig energetisch genutzt, ließen sich laut Bundeslandwirtschaftsministerium 15 Prozent des deutschen Primärenergiebedarfs decken . „Das zeigt, wie viel Potenzial noch in der energetischen Nutzung allein von biogenen Reststoffen liegt,“ so Kara Hoffmann, Gruppenleiterin Ökoenergie-Produkte bei der ASEW. „Das Potenzial ist natürlich besonders interessant für die Biogaserzeugung und dessen Nutzung etwa zur Wärmegewinnung.“

Doch was sind dabei zu beachtende Eigenschaften von Biomethan und wo genau liegen die möglichen Einsatzfelder? Diese und weitere Fragen zu beantworten versucht die ASEW gemeinsam mit der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena). Diese ist unter anderem für die Erstellung des Marktmonitorings Bioenergie sowie den Betrieb des dena-Biogasregisters verantwortlich.

Biomethan ist für Stadtwerke nicht nur als Trendprodukt interessant. Gerade die aktuell im parlamentarischen Prozess diskutierte Novelle des Gebäudeenergiegesetzes könnte Biomethan zusätzlichen Auftrieb geben.

Noch aber stünden Energieversorger entsprechenden Produkten teils eher reserviert gegenüber. Denn beim Vertrieb besteht deutlich mehr Bedarf, potenziellen Kundinnen und Kunden den Sinn und Nutzen dieser Produkte näherzubringen. „Erneuerbare Energien sind für diese zwar mittlerweile gang und gäbe. Doch Feinheiten der Produktgestaltung bedürfen der näheren Einordnung. Damit Stadtwerke hierbei nicht alleingelassen werden, hat die ASEW eine Reihe von Unterstützungsleistungen für sie aufgelegt.“

Zum Einstieg in die Thematik bietet sich eine leicht verständliche Broschüre an, die das „Produkt Biogas“ grundlegend erklärt. Diese offeriert die ASEW dem Netzwerk in einer leicht auf das jeweilige Corporate Design adaptierbaren offenen Version. Darüber hinaus unterstützt die ASEW Stadtwerke aber auch unmittelbar beim Produktvertrieb: mit der „Individuellen Testierung“ für das eigene Biogasprodukt.

„Diese erlaubt es Stadtwerken, ein auf die eigenen Bedürfnisse angepasstes Produkt überprüfen und kennzeichnen zu lassen,“ erläutert Patrick Niehaves, ASEW-Projektmanager Ökoenergie-Produkte & Klimaschutz, den Vorteil des Angebotes. „Dabei legen die Stadtwerke den Umfang unserer Testierung fest, sprich welche Eigenschaften und Inhalte genau das Produkt umfassen soll. Als Ergebnis des Prozesses steht dann ein Produkt, das so individuell wie das anbietende Stadtwerk selbst ist.“

