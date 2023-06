Maximale Leistung bei 30 Jahren Garantie – WINAICOS neue TOPCon-Modulserie

Die erste Glas-Glas-Modulserie von WINAICO verbindet die Leistungssteigerung der TOPCon-Technologie mit den Vorzügen eines Glas-Glas-Aufbaus.

Ideallösung für Aufdachanlagen

Führende Produkt- und Leistungsgarantie

WINAICOS TOPCon-Module NGX zeichnen sich durch eine herausragende Qualität im Glas-Glas-Design aus für ein Plus an Langlebigkeit und Sicherheit. Grund genug, die neue Modulserie mit 30 Jahren Produktgarantie auszustatten: Die garantierte Restleistung der Module nach 30 Jahren liegt bei mindestens 87,4 %.

Mehr Sicherheit

WINAICO verwendet für die Vorder- und Rückseite seiner Glas-Glas-Module ausschließlich 2 mm dickes, gehärtetes Solarglas. In Verbindung mit einem 35 mm starken Modulrahmen, bietet das NGX-Modul damit einen außerordentlichen Schutz gegen Witterungseinflüsse.

Höhere Effizienz

Mit WINAICOs neuer Glas-Glas-Modulserie können über 220 Watt Leistung je Quadratmeter erzeugt werden. Dadurch lässt sich auch auf kleineren Dachflächen eine beeindruckende Leistung erzeugen.

Verbesserter Temperaturkoeffizient

Der Temperaturkoeffizient hat sich mit jeder Generation von Solarmodulen verbessert. Der Wechsel von PERC zu TOPCon verbessert den Temperaturkoeffizienten um weitere 15 % – von 0,35 %/°C auf 0,30 %/°C. Ausgehend von einer genormtem Wattleistung von 430 Watt, liefern TOPCon-Module von WINAICO dadurch über 3 % mehr Leistung – Tag für Tag, Jahr für Jahr.

Besseres Schwachlichtverhalten

Im direkten Vergleich zu PERC-Modulen haben n-Type TOPCon-Module eine bessere Reaktion bei schwachem Licht (unter 600 W/m²). Dies spiegelt sich in einer verlängerten Stromerzeugungsdauer von etwa je 1 Stunde am Morgen und am Abend wider.

Das extra an Leistung

Bifaziale Solarmodule nutzen zur Stromerzeugung nicht nur das Sonnenlicht, das direkt auf die Vorderseite der Solarzelle einstrahlt, sondern auch indirektes Licht auf der Rückseite der Solarzelle. Die zusätzliche Stromerzeugung ist dabei abhängig von der Reflexionsfläche. Für die NPX-Modulserie mit Glasrückseite bedeutet dies eine optimierte Nutzung des indirekten Lichts.

Rundum-Sorglos Versicherungsschutz

Entscheiden Sie sich für NPX-Module von WINAICO: Wir übernehmen für Anlagen bis 15 kW ein Jahr lang die Versicherungsprämie für Ihre Anlage. Damit ist Ihre gesamte Photovoltaikanlage ab dem ersten Tag optimal vor sämtlichen Sachschäden, Betriebsunterbrechungsschäden und möglichen Mindererträgen geschützt. Zudem profitieren Sie von einer einmaligen Verlängerungsoption, mit der Sie den Rundum-Sorglos-Schutz auf insgesamt 10 Jahre verlängern können.

Weitere Informationen zur TOPCon-Technologie und Glas-Glas-Modulen finden Sie in unserem Whitepaper!