Enertrag steigt in Betriebsführung von PV ein

Das in der Betriebsführung von Windenergie-Anlagen eingesessene Unternehmen Enertrag expandiert in die Photovoltaik. Erstes Freiflächen-Projekt ist in der Uckermark.

Die Enertrag steigt in die Betriebsführung der PV ein. Wie das in der Windkraft erfahrene Unternehmen mitteilte, hat es die Betriebsführung des ersten großen Freiflächen-Photovoltaik-Projekts übernommen. Es geht um ein 20 Megawatt (MW) großes Projekt am Autobahnkreuz Uckermark. Das Unternehmen hatte zunächst die Betriebsführung für den ersten Bauabschnitt von dem mehr als 21 Hektar großen Projekt mit 10 MWp übernommen. Die Inbetriebnahme des zweiten Bauabschnitts mit weiteren 10 MWp sei Anfang Mai 2023 erfolgt.

Eine Besonderheit sei ferner der verbundene Batteriespeicher mit einer Kapazität von 3,6 Megawattstunden (MWh). Dieser diene nicht nur der Netzdienstleistung, sondern auch zur Notstromversorgung für die Zentrale von Enertrag im 15 Kilometer entfernten Dauerthal. Ab dem kommenden Jahr werde das Unternehmen auch hierfür die komplette Betriebsführung übernehmen. Aktuell steht noch der Kompetenzerwerb und Personalaufbau im Vordergrund, um die Erfahrung in künftige Vorhaben einzubringen. Enertrag plant darüber hinaus weitere PV-Projekte in Norddeutschland. Das Unternehmen ist außerdem in einem Wasserstoff-Großprojekt in Namibia aktiv.

Wesentlicher Unterschied zur Betriebsführung von Windkraftanlagen sei etwa, dass in der Regel auch der Service und die Wartung der PV-Parks eingeschlossen sind. Dazu zähle ein effizientes Ersatzteilmanagement und ein individuelles Mahdkonzept. Außerdem gehe es darum, Details wie die exakten Tischpläne festzuhalten, die für die spätere Orientierung im Park unerlässlich sind.

5.6.2023 | Quelle: Enertrag | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH