Optimal für Gewerbebetriebe: Stromspeicher von TESVOLT

Die neue Batteriespeicher-Generation TS HV 30-80 E von TESVOLT ist weiter optimiert für den Bedarf von Gewerbebetrieben – von der kleinen Bäckerei bis zum großen produzierenden Betrieb.

Sie bietet noch mehr Variationsmöglichkeiten und wird erstmalig mit einer System- und Kapazitätsgarantie von 10 Jahren ausgeliefert. Für sich spricht auch die überdurchschnittlich hohe Sicherheit und Lebensdauer der Stromspeicherlösungen. Von der Speicherkonfiguration über die Inbetriebnahme bis zur After-Sales-Betreuung – Installateure erhalten alle Services lückenlos digital.

Zukunftssichere Geschäftsmodelle durch Multi-Use-Funktion

„In unserer neuen Batteriespeicher-Generation bündelt sich unser gesamtes Wissen aus fast zehn Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Stromspeichern für Gewerbe und Industrie“, erklärt Simon Schandert, CTO und Co-Gründer bei TESVOLT. Die neuen Speicher passen sich noch besser an die individuellen Wünsche von Gewerbetreibenden an: Sie können für Standardanwendungen wie Eigenverbrauchsoptimierung oder Lastspitzenkappung genutzt werden oder auch gleich verschiedene Anwendungen parallel ausführen.

„Gerade die Multi-Use-Funktionen, die unser Energiemanagementsystem ermöglicht, bieten enormes Potenzial. TESVOLT-Kunden können so je nach Bedarf nahezu alle Anwendungen miteinander kombinieren, etwa eine Eigenverbrauchsoptimierung bei gleichzeitiger Steuerung der Erzeuger und Verbraucher. Oder das prognosebasierte Laden von E-Fahrzeugen bei gleichzeitiger Nulleinspeisung. So lassen sich künftig auch Anwendungsfälle und Geschäftsmodelle realisieren, die heute vielleicht noch gar keine sind“, so Schandert weiter.

Besonders wirtschaftlich

Die neue Speicher-Generation besteht aus dem TS HV 30 E, TS HV 50 E und dem TS HV 80 E. Die effizienten Hochvoltspeicher sind einfach skalierbar; miteinander kombiniert erreichen sie eine Gesamtenergie von bis zu fünf Megawattstunden. Auch diese Speicher enthalten die fortschrittlichen TESVOLT Batteriemodule mit je 22 Zellen der neuesten Generation von Samsung SDI. Die hohe Energiedichte der Batteriezellen macht die Speicher besonders wirtschaftlich.

Zertifizierte Sicherheit

Die drei neuen Speicher werden ebenso wie die bisherigen TESVOLT-Systeme vom TÜV Rheinland unter anderem nach der Funktionalen Sicherheit zertifiziert und zählen damit zu den sichersten auf dem Markt. Auf Systemebene überwacht TESVOLTs Batteriemanagementsystem zudem jede einzelne Zelle auf ihre Spannung. Das Gesamtsystem unterliegt damit einer ständigen Plausibilitätsüberwachung. Falls der normierte Bereich verlassen wird, wird das System automatisch in einen sicheren Zustand überführt.

Alles digital

TESVOLT bietet seinen Installationspartnern alle Services digital an: Der Installateur kann das Speicherprojekt online im TESVOLT Partnerportal planen, den Speicher dort konfigurieren und bestellen. Auch die Inbetriebnahme des Speichers funktioniert komplett digital, der Installateur muss die Bauteile vor Ort lediglich per QR-Code einscannen. Im Partnerportal sind alle Arbeitsschritte mit „How to“-Videos erklärt, zudem steht eine persönliche Beratung per Hotline zur Verfügung.

Installateure können sich im Partnerportal jederzeit zu den neuen Speichern schulen lassen.



Weitere Informationen, Datenblätter und die Produktbroschüre zu der neuen Speicherserie TS HV 30-80 E gibt es auf der Produktseite.