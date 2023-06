EcoFlow PowerStream: Der neue Standard für intelligente Balkonkraftwerke

In Zeiten der Energie- und Klimakrise ist es von zentraler Bedeutung, Besitzern und Mietern von Wohnimmobilien den Weg in die private Energieunabhängigkeit zu ebnen. Mit PowerStream, dem ersten intelligenten Balkonkraftwerk mit portabler Powerstation, ermöglicht EcoFlow Familien und Haushalten, nachhaltige Sonnenergie zu nutzen sowie ihre Stromrechnung zu senken – und setzt dabei Maßstäbe in puncto Profitabilität und Flexibilität.

Der Markt für Balkonkraftwerke boomt: Mit ihrem Energiesparpotenzial sind die Mini-Solaranlagen eine attraktive Option. Allerdings kommen herkömmliche Systeme schnell an ihre Grenzen. Unter Umständen wird erzeugte Energie verschwendet und der Einsatz klassischer Batteriespeicher ist nur bedingt rentabel. Mit PowerStream, dem ersten intelligenten Balkonkraftwerk mit einem tragbaren Stromspeicher, öffnet EcoFlow ein neues Kapitel in der Branche. Mit einer maximalen Solarleistung von 800 W erzeugt PowerStream rund 1039 kWh Strom pro Jahr und das mobile Kraftwerk sorgt dafür, dass dieser durchgängig genutzt werden kann – für maximale Einsparungen bei den Stromrechnungen. Volle Profitabilität: Nächtliche Stromversorgung inklusive Ist die Energieerzeugung an sonnigen Tagen höher als der Eigenverbrauch, gehen Nutzer leer aus. Der überschüssige Strom wird ohne entsprechende Vergütung ins öffentliche Netz eingespeist. PowerStream verspricht dagegen volle Profitabilität – kein Photon bleibt ungenutzt. Das integrierte mobile Kraftwerk DELTA 2 Max speichert die überschüssige Energie, die bei Bedarf abgerufen werden kann und Geräte auch nach Sonnenuntergang mit Strom versorgt. Und wer im Garten oder unterwegs auf nachhaltige Energie zurückgreifen möchte, zieht einfach den Stecker und nimmt die aufgeladene Powerstation mit. Auch im Falle eines Stromausfalls sind Bewohner auf der sicheren Seite, denn das mobile Kraftwerk bietet eine zuverlässige Notstromversorgung. Intelligentes Strom-Ökosystem für zu Hause Mit PowerStream sind Nutzer nicht länger passive Konsumenten, sondern Prosumer und Energiemanager zugleich. Das System ermöglicht mit Hilfe der Smart Plugs und der EcoFlow-App die Echtzeit-Überwachung und -Optimierung von Stromerzeugung sowie Verbrauch. Mit der EcoFlow-App können Bewohner die eingefangene Solarenergie sowie die potenziellen Einsparungen verfolgen und sich ein klares Bild von ihrem Energieverbrauch zu Hause machen. Durch das Anschließen von Hochleistungsgeräten an die Smart Plugs kann der Microinverter jedem Apparat genau die richtige Strommenge zuweisen und den Überschuss an das mobile Kraftwerk abgeben. Alle EcoFlow Powerstations sind mit dem intelligenten Balkonkraftwerk kompatibel. Die neue und besonders leistungsstarke DELTA 2 Max ist jedoch der Stromspeicher der Wahl. Im Handumdrehen selbst installiert Ob auf Balkonen, in Hausgärten oder an Hausfassaden, dank Plug&Play-fähiger Komponenten – Mikrowechselrichter, tragbarer Stromspeicher, Smart Plugs sowie Solarmodule – und kompaktem Design lässt sich das im EcoFlow-Shop und bei Amazon erhältliche PowerStream Balkonkraftwerk problemlos selbst installieren. Ebenfalls praktisch: Mit den speziell angefertigten Flachkabeln von EcoFlow muss kein Loch in die Wand oder das Fenster gebohrt werden, da die Verkabelung von außen nach innen einfacher denn je ist.

