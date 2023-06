Vizekanzler Robert Habeck hat in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig ein neues Gebäude des Kompetenzzentrums Windenergie eröffnet. Dort steht die weltweit größte Anlage, mit der Forscher:innen erstmals die enormen Drehmomente, die bei Offshore Windkraftanlagen auftreten, mit hoher Genauigkeit vermessen wollen.

Der Ausbau der Windkraft kann laut PTB nur mit immer größeren Windenergieanlagen erfolgreich sein. Damit müssen auch die Maschinen mithalten, die diese Anlagen in ihrer Qualität prüfen. Darum geht jetzt in der PTB die weltweit größte Maschine an den Start, mit der erstmals die großen Drehkräfte präzise gemessen werden können, wie sie bei der Offshore-Windenergie auftreten. Somit ist diese einzigartige „Drehmomentnormalmesseinrichtung“ ein wesentlicher Bestandteil des Kompetenzzentrums Windenergie der PTB.

Die Apparaturen im Kompetenzzentrum Windenergie messen technische Parameter, die für den sicheren und effizienten Betrieb von Windenergieanlagen nötig sind – von der Geometrie der verbauten Großbauteile über die hochgenaue Bestimmung der Windgeschwindigkeiten am Standort der Windenergieanlage bis hin zu den Drehmomenten, die an den Rotorblättern angreifen. Die Windenergiebranche soll von diesen Dienstleistungen der PTB für die Qualität „Made in Germany“ profitieren. Die PTB stellt auch verlässliche Prüfverfahren zu fast allen Transformationstechnologien bereit. Von E-Ladesäulen bis zu Wärmepumpen, von Quantentechnologien bis zu den Sensoren autonom fahrender Fahrzeuge .

Robert Habeck konnte sich bei seinem Besuch auf dem Campus Braunschweig der PTB neben der Kompetenzen zur Offshore-Windenergie auch von der Entwicklung globaler Standards für Quantencomputer ein Bild machen wie von der Qualitätsprüfung der Photovoltaik und der smarten Messtechnik für grünen und sicher transportierten Wasserstoff.

9.6.2023 | Quelle: BMWK | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH