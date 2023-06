Risen Energy wird von PVEL das dritte Jahr in Folge als “Top Performer“ ausgezeichnet

Risen Energy Co., Ltd, einer der führenden Tier-1-Hersteller von Hochleistungs-Photovoltaik-Produkten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der „Module Reliability Scorecard" von PV Evolution Lab's (PVEL) 2023 zum dritten Mal in Folge als "Top-Performer" ausgezeichnet wurde.

PVEL, eine der vertrauenswürdigsten Quellen für unabhängige Tests und datengesteuerte Erkenntnisse der Solarindustrie, bewertet jedes Jahr die Leistung von Solarmodulen. Nach rigorosen Tests im eigenen hochmodernen Labor werden die Hersteller und Produkte, die die beste Leistung gezeigt haben, genannt und gewürdigt. Die Tests bewerten die Leistung der Produkte bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen und anhand verschiedener Faktoren, die sich auf die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Produkte im Verlauf der Zeit auswirken könnten. Tristan Erion-Lorico, VP of Sales and Marketing bei PVEL, äußerte: „Das Produktqualifizierungsprogramm von PVEL bewertet jedes Jahr die Leistung und Zuverlässigkeit von Dutzenden von Herstellern und PV-Modulmodellen. Wir freuen uns, dass Risen Energy in diesem Jahr erneut auf der PV Module Reliability Scorecard als Top-Performer genannt wird und wir gratulieren Risen zu dieser wohlverdienten Anerkennung. Wir freuen uns darauf, in der Zukunft weitere Produkte von Risen zu testen, da wir viele weitere Innovationen von dem Unternehmen erwarten können“. B Veerraju Chaudary, Leiter von Sales and Marketing (CSMO) von Risen Energy, meinte dazu: „Wir freuen uns, diese Anerkennung von PVEL zum dritten Mal in Folge erhalten zu haben, was das Ansehen von Risen als vertrauenswürdiger Anbieter hochwertiger Solarprodukte auf dem Markt bestätigt. Wir verpflichten uns immer, eine bessere Möglichkeit zu finden, die Nachfrage nach hochwertigen, dauerhaften und wirtschaftlichen Energielösungen zu erfüllen“. „Seit über zwei Jahrzehnten spezialisiert sich Risen Energy darauf, die Welt mit hochwertigen Photovoltaik-Modulprodukten und kostengünstigen PV-Modulprodukten zu versorgen. Wir haben eine Reihe von Entwicklungen im Bereich der technologischen Innovation durchgeführt, die in unsere Produkte der Titan-Serie gipfelten. Diese Produkte, die mehr Strom erzeugen und einen höheren Wirkungsgrad aufweisen, haben seit ihrer Markteinführung auf dem nordamerikanischen Markt große Anerkennung gefunden“, sagte P. Ponsekar, VP Sales von Risen. „Es motiviert uns besonders, dass unser fortschrittliches technisches Know-How auch von einer renommierten, als Autorität geschätzten dritten Partei anerkannt wird“. Informationen zu Risen Energy Risen Energy ist ein führender, weltweit tätiger Tier-1-Hersteller von Hochleistungs-Photovoltaik-Produkten und Anbieter von ganzheitlichen Unternehmenslösungen für die Stromerzeugung. Das Unternehmen, das im Jahr 1986 gegründet wurde und seit 2010 an der Börse notiert ist, schafft für seine Kunden weltweit einen Mehrwert und kann einen bemerkenswerten Marktanteil in mehr als 60 Ländern für sich verzeichnen. Dazu gehören China, Europa, die USA, Indien Brasilien, Kolumbien, Chile und Australien. Risen Energy ist gut aufgestellt und kann dadurch seinen Kunden im Versorgungs-, Gewerbe- und Wohnungsmarkt hervorragende Dienstleistungen und langfristige Partnerschaften bieten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

