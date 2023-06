Zwei Firmen und drei Betreiber von Agri-PV-Anlagen wollen den Bundesverband für nachhaltige Agri-PV (VnAP) gründen. Ziel des Verbandes ist es, die Rahmenbedingungen für die Agri-Photovoltaik zu verbessern.

Die Unternehmen REM Tec und Next2Sun wollen gemeinsam mit drei in Agri-Photovoltaik (Agri-PV) Projekten involvierten Landwirten und Akteuren aus der Wissenschaft den Bundesverband für nachhaltige Agri-PV (VnAP) gründen. Ziel des Verbandes ist es, die Kräfte wichtiger Agri-PV-Akteure auf dem deutschen Markt zu koordinieren. Zudem soll sich der neue Verband für Rahmenbedingungen einsetzen, die die Agri-PV in Deutschland bestmöglich fördern, damit sie zu einem elementaren Pfeiler der Energiewende werden kann. Der Verband wird die Interessen seiner Mitglieder bündeln und gegenüber der Öffentlichkeit und allen wesentlichen Stakeholdern vertreten, also insbesondere gegenüber Verbänden und Kammern, dem Gesetzgeber und der Exekutivorgane auf kommunaler, Landes- und Bundesebene wie auch auf europäischer Ebene.

Agri-PV bietet das Potenzial, die Flächenkonkurrenz im Zuge eines steigenden Flächenbedarfs zu lösen. Hierdurch kann man zwei für die Gesellschaft essenzielle Lebensgrundlagen – die Nahrungsmittel- und die Energieproduktion – auf ein und derselben Fläche in Einklang bringen. Darüber hinaus entsteht für die Landwirtschaft eine Möglichkeit, sich durch Synergien mit den PV-Modulen den klimatischen Veränderungen anzupassen. Denn die Agri-PV kann den Wasserverbrauch reduzieren und die Auswirkung negativer Wetterereignisse abmildern. Eine der Kultur angepasste Auslegung von netz- und marktdienlichen PV-Konzepten kann die Energiewende beschleunigen. Zudem kann die Agri-PV zu einer höheren Akzeptanz von Photovoltaik in der Öffentlichkeit beitragen.

Bundesverband für nachhaltige Agri-PV will Regelwerk erarbeiten

Die Verbandsgründer:innen gehen davon aus, dass wegen der starken wirtschaftlichen Dominanz der Photovoltaik gegenüber der Landwirtschaft die bisherigen gesetzlichen Formulierungen und Regelungen allein nicht ausreichen, um eine orts- und regionaltypische landwirtschaftliche Hauptnutzung der jeweiligen Flächen ohne wesentliche Einschränkungen für die Bewirtschaftung zu gewährleisten.

Die Gründungsmitglieder sehen einen Bedarf für den Verband, um die Etablierung einer strengen, zielführenden und differenzierten Definition von Agri-PV und einer klaren Abgrenzung zu konventioneller Freiflächen-PV in allen relevanten Regelwerken voranzubringen. Mit dieser Intention wollen sie gemeinsam Regeln erarbeiten, die im Einklang mit diesen Zielen stehen. Auch, eine Zusammenarbeit mit anderen Verbänden in Europa wird angestrebt, um sich über Wissen und praktische Erfahrungswerte des nachhaltigen Ausbaus der Agri-PV austauschen zu können.

Wer ist beteiligt?

Da der Schutz der Landwirtschaft in der Verbandsarbeit einen herausragenden Stellenwert einnehmen wird, gehören neben den Unternehmen Next2Sun und REM Tec, bereits drei Agri-PV-Landwirte zu den Gründungsmitgliedern:

Rainer Hall: Der Landwirt bewirtschaftet bei Donaueschingen-Aasen die größte vertikale bifaciale Agri-PV-Anlage in Europa. 2020 wurde der Solarpark, der mit einer Leistung von 4,1 MW zur Versorgung von 1400 Haushalten beiträgt, in Betrieb genommen.

Hubert Bernhard: Er bewirtschaftet am Bodensee die erste Agri-PV-Anlage über Obstbäumen in Europa. Die hochaufgeständerte Anlage wird durch ein Forschungsprojekt des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme und der baden-württembergischen Landesministerien für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft sowie für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz begleitet.

Hans Joachim Mautschke: Der Agrar-Ingenieur ist Eigentümer des Guts Krauscha in Sachsen und seit 2020 an der Planung einer Agri-PV-Anlage auf insgesamt 70 ha Fläche maßgeblich mitbeteiligt. Die Flächen will er weiterhin ökologisch mit dem Schwerpunkt der Saatgutvermehrung bewirtschaften.

Ferner besteht laut der beteiligten Unternehmen Kontakt zu für die Agri-PV wesentlichen Verbänden und wissenschaftlichen Institutionen, die als weitere Gründungsmitglieder am Bundesverband für nachhaltige Agri-PV beteiligt sein sollen. Somit soll der Verband alle wesentlichen Aspekte der Agri-PV umfassend abbilden.

Der Verband ist offen für Interessierte. Anfragen kann man an VNAP@Next2Sun.de oder VNAP@remtec.energy richten.

13.6.2023 | Quelle: Next2Sun | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH