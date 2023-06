Berliner Stadtwerke: 100 Photovoltaik-Anlagen auf Schuldächern realisiert

Hundert Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 6,2 Megawatt (MW) haben die Berliner Stadtwerke bisher auf Schulen aller Art installiert. Damit entstand bisher jedes dritte vom landeseigenen Berliner Unternehmen gebaute Sonnenkraftwerk auf einer Grund-, Berufs- oder Hochschule.

Die mit gut 367 kW größte unter den Photovoltaik-Anlagen auf Schuldächern der Berliner Stadtwerke erzeugt auf den Dächern des Oberstufenzentrums Energietechnik in Lichtenberg Ökostrom zum vorwiegenden Eigenverbrauch. Auf den Plätzen zwei und drei folgen – beide in Zehlendorf – das Oberstufenzentrum Natur und Umwelt mit 292 kW und die John-F.-Kennedy-Schule mit fast 198 kW. Die erste Stadtwerke-Solaranlage auf einer Schule ging im Oktober 2019 auf der Marzahner Johann-Strauß-Grundschule in Betrieb und leistet 45 kW, die jüngste und damit einhundertste ist auf der Pankower Kurt-Tucholsky-Schule montiert. Sie wurde am 1. Juni 2023 fertiggestellt und kann fast 47 kW leisten.

Nähme man alle hundert Photovoltaik-Anlagen auf Schuldächern zusammen, dann würden die rund 19.000 Photovoltaik-Module eine Fläche von 34.0000 Quadratmetern belegen, mehr als vier Mal die Fußball-Rasenflächen in der Alten Försterei oder im Olympiastadion. Diese Anlagen können zusammen etwa so viel Strom erzeugen, wie er dem Bedarf von 2.800 Berliner Haushalten entspricht. Im Durchschnitt decken die Schulen etwa 40 Prozent ihres Verbrauchs mit Strom vom eigenen Dach. Die Anlagen sind in der Regel Teil eines Auftragspakets, das Planung, Bau und späteren Betrieb im Rahmen eines Pachtmodells umfasst. Auftraggeber sind die Berliner Bezirke, die Berliner Immobilienmanagement GmbH sowie Hochschulen.

Stadtwerke-Chefin Kerstin Busch freut sich, nun mit den Berliner Schulen den nächsten Schritt der Energiewende zu gehen. „In der Schliemann-Grundschule in Neukölln installieren wir erstmalig sowohl eine Solaranlage als auch eine Wärmepumpe“, so Busch. „In Kombination ist die Erzeugung lokalen Ökostroms und seine Nutzung zur Heizung vor Ort besonders nachhaltig.“ Zudem liefen die Planungen für zahlreiche weitere Solar- und Wärmepumpenprojekte in Schulen und anderen Gebäuden mehrerer Bezirke bereits.

26.6.2023 | Quelle: Berliner Stadtwerke | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH