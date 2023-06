Planungsregion Ost veröffentlicht Regionalszenario für Verteilnetze bis 2045

Der Netzbetreiber Mitnetz Strom geht davon aus, dass er das Stromnetz massiv ausbauen muss. Grundlage für den Netzausbauplan des Unternehmens ist das nun vorgelegt Regionalszenario der Planungsregion Ost.

Das vom Gesetzgeber geforderte Regionalszenario wurde am 30. Juni 2023 von der Planungsregion Ost veröffentlicht. Mitnetz Strom als zuständiger Verteilnetzbetreiber in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, ist Teil der Planungsregion Ost. Der Verteilnetzbetreiber verdeutlicht die Herausforderungen der Stromnetze bis 2045 im Einklang mit dem Regionalszenario.

„Wir haben schon heute 75.000 Anlagen für erneuerbare Energien mit einer installierten Leistung von zirka elf Gigawatt an unser Netz angeschlossen. Diese werden in den nächsten Jahren stark ansteigen. Bis 2030 rechnen wir mit weiteren 125.000 erneuerbare Energieanlagen in unserem Netzgebiet“, sagt Ulf Aleit, Bereichsleiter Assetmanagement Mitnetz Strom. „Wenn wir in die Zukunft schauen, werden die hohe Erzeugung nicht zu jedem Zeitpunkt mit dem Verbrauch unserer Kunden zusammenfallen. Obwohl auch der Verbrauch auf Grund der Zunahme von Wärmepumpen und Elektromobilität stark ansteigen wird. Die Details werden wir nun im Netzausbauplan entsprechend ausarbeiten. Allerdings ist hier schon ersichtlich, dass für eine zukünftige sichere und zuverlässige Stromversorgung das Stromnetz massiv ausgebaut werden muss.“

So rechnet auch Mitnetz Strom mit einem starken Anstieg bei Photovoltaik-Anlagen. Das Unternehmen prognostiziert, dass bereits Ende 2025 mehr Strom aus Sonne als aus Wind ins Stromnetz eingespeist wird. Der Verteilnetzbetreiber unterstreicht zudem die prognostizierten Zunahmen bei Wärmepumpen, Batteriespeichern und Ladepunkten. Dort verzeichnet Mitnetz Strom bereits seit 2019 einen Anstieg von 14 Prozent bei Wärmepumpen, 280 Prozent bei Batteriespeichern und 580 Prozent bei Ladeboxen. Der Netzbetreiber geht von einem weiteren Anstieg aus und schätzt, dass sich die jährlichen Kundenanfragen und Aufträge bis 2030 gegenüber dem heutigen Stand mindestens vervierfachen werden. Nach derzeit 55.000 jährlichen Anfragen zu Anschlüssen erneuerbarer Energieanlagen rechnet Mitnetz Strom dann mit rund 220.000.

Regionalszenario der Planungsregion Ost erwartet großen Anstieg bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen

Dabei beschreibt das Regionalszenario der Planungsregion Ost, dass sich Photovoltaik zukünftig zur Technologie mit der höchsten installierten Leistung aus erneuerbaren Energien in Deutschland entwickelt. Dies zeichnet sich insbesondere bei den Freiflächen-PV-Anlagen seit einigen Jahren in der Antragslage bei den Verteilnetzbetreibern ab. Auch bei Windkraft, Elektrolyse, Batteriespeichern und Ladepunkten geht das Regionalszenario von weiter steigenden Zahlen aus.

„Das verdeutlicht wie dringend wir attraktivere Investitionsbedingungen und schnellere Genehmigungsverfahren gerade im Verteilnetz, eine Synchronisation zwischen dem Zuwachs erneuerbarer Energien sowie dem Netzausbau und Speichermöglichkeiten benötigen. Auch die Akzeptanz der Bevölkerung ist wichtig, um Ausbauprojekte umzusetzen. Energiewende geht nur gemeinsam. Nicht zuletzt sind Fachkräfte und Dienstleistungen dringend nötig, um die Herausforderungen in den nächsten Jahren zu stemmen“, sagt Aleit.

Untersucht wurden im Regionalszenario die Entwicklung von Photovoltaik-, Windkraft-, Biomasse- und Wasserkraftanlagen, die Entwicklung der Last und des Verbrauchsverhaltens, der Elektromobilität, Wärmepumpen, Fernwärme, Prozesswärme, Wasserstofferzeugung und Speicher sowie Flexibilitäten. Dabei werden sogenannte Stützjahre 2028 und 2033 als Orientierung und Anpassung des Zieljahres 2045 vorgenommen. Auf Basis des Regionalszenarios erstellt Mitnetz Strom in den kommenden zehn Monaten den Netzausbauplan in seinem Netzgebiet.

30.6.2023 | Quelle: Mitnetz Strom | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH